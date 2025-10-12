پخش زنده
امروز: -
فناوران ایرانی موفق به تولید ساشه آهن نانویی ویژه کودکان شدند؛ که این محصول علاوه بر جبران کمبود آهن، با ترکیب ویتامینهای A و D ۳به رشد و تکامل سیستم عصبی و ذهنی کودکان کمک میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آهن موجود در این قطره به فرم سوکروزومیال است؛ فرمی که در مقایسه با دیگر ترکیبات آهن، تحمل گوارشی بالاتری دارد و برای کودکانی که مشکلات گوارشی نظیر سلیاک یا التهابات روده دارند، مناسبتر است.
تحقیقات نشان میدهد که فرم سوکروزومیال علاوه بر کاهش عوارض گوارشی، از تغییر رنگ دندانها و سیاه شدن مینای دندانهای شیری جلوگیری میکند؛ مسالهای که والدین اغلب نگران آن هستند. هر میلیلیتر از این قطره حاوی ۷ میلیگرم آهن عنصری است و این میزان به خوبی میتواند نیاز روزانه کودک را تأمین کند.
وجود ویتامینهای A و D۳ در این محصول، علاوه بر کمک به سلامت سیستم ایمنی، رشد استخوانها و دندانها را نیز تضمین میکند. این ترکیب چندگانه باعث میشود که این قطره نه تنها به رفع کمخونی فقر آهن کمک کند، بلکه در رشد ذهنی، یادگیری و عملکرد عصبی کودکان نیز نقش مؤثری داشته باشد.
بر اساس گزارشهای علمی و تجارب بالینی، قطرههای آهن سوکروزومیال در کاهش عوارض معمول آهن خوراکی، مانند درد معده، یبوست و تهوع مؤثر هستند. همچنین این فرم از آهن به دلیل ساختار لیپوزومی، در بیماریهای گوارشی مزمن بهتر جذب میشود و از تجمع آهن در دستگاه گوارش جلوگیری میکند. بنابراین کودکان با سیستم گوارشی حساس نیز میتوانند از این مکمل با اطمینان استفاده کنند.
این محصول در بطری شیشهای با قطرهچکان عرضه میشود و مناسب کودکان زیر۳ سال است. طراحی ساشهای و قطرهچکاندار استفاده از محصول را برای والدین آسان کرده و امکان تنظیم دوز دقیق مصرف را فراهم میکند. علاوه بر این، محصول فاقد گلوتن است و برای کودکانی که رژیم بدون گلوتن دارند، قابل استفاده است.