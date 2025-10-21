تاکنون بیش از ۷۳ هزار هکتار جنگل دست‌کاشت در استان زنجان ایجاد شده که سهم قابل توجهی از آن مربوط به شهرستان طارم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ،رئیس اداره جنگل‌داری و جنگل‌کاری منابع طبیعی زنجان از ایجاد بیش از ۷۳ هزار هکتار جنگل دست‌کاشت در استان خبر داد و گفت: بخش عمده این طرح‌ها در شهرستان طارم اجرا شده است که نقش مهمی در کنترل فرسایش خاک، حفظ منابع آب و مقابله با تغییرات اقلیمی دارد.

مجید معانی، رئیس اداره جنگل‌داری و جنگل‌کاری منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان اظهار کرد: تاکنون بیش از ۷۳ هزار هکتار جنگل دست‌کاشت در استان زنجان ایجاد شده که سهم قابل توجهی از آن مربوط به شهرستان طارم است.

وی با اشاره به اجرای طرح جنگل‌کاری در اراضی کوهستانی شهرستان طارم گفت: این طرح هم‌اکنون در ارتفاعات شمالی شهر باکلور و در سطحی حدود ۶۰ هکتار آغاز شده است که هدف اصلی آن، کنترل فرسایش خاک، ذخیره نزولات آسمانی و کمک به تامین منابع آب منطقه است.

معانی افزود: عملیات امسال با همکاری دو تیم ۱۵ نفره و با مشارکت جوامع محلی و بهره‌برداران اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: این طرح‌ها در راستای برنامه ملی کاشت یک میلیارد درخت در کشور و نیز کاشت دو میلیون درخت در استان زنجان اجرا می‌شود.

رئیس اداره جنگل‌داری و جنگل‌کاری زنجان خاطرنشان کرد: از مجموع ۱۸ هزار هکتار جنگل دست‌کاشت استان، حدود یک‌هزار و ۵۰ هکتار در طارم با گونه‌های متنوع کاشته شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال، این رقم به ۱۱۰ هکتار برسد.

به گفته معانی، توسعه جنگل‌های دست‌کاشت علاوه بر ارتقای کیفیت محیط زیست، در حفظ تنوع زیستی و مقابله با آثار تغییرات اقلیمی نیز نقش مهمی ایفا می‌کند.