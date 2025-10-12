در شرایطی که افکارعمومی و محافل رسانه‌های آمریکا نسبت به تداوم آتش بس غزه تردید دارند، بسیاری از ناظران سیاسی در آمریکا معتقدند که حماس پیروز اصلی جنگ غزه است، زیرا به رغم همه تلاش‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی برای نابودی حماس، باز مذاکره برای توافق آتش بس در غزه، با رهبران حماس صورت گرفته است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ در شرایطی که افکارعمومی و محافل رسانه‌های آمریکا نسبت به تداوم آتش بس غزه تردید دارند، بسیاری از ناظران سیاسی در آمریکا معتقدند که حماس پیروز اصلی جنگ غزه است، زیرا به رغم همه تلاش‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی برای نابودی حماس در دو سال گذشته، باز مذاکره برای توافق آتش بس در غزه، با رهبران حماس صورت گرفته است.