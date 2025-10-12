پخش زنده
آقای اکبر رضایی، معاون حج و زیارت سازمان حج گفت: پیش ثبت حج ۱۴۰۵ از ساعت ۱۰ صبح امروز آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای اکبر رضایی، معاون حج و زیارت سازمان حج با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر، با اشاره به عملیات حج سال گذشته گفت: عملیات حج سال گذشته را با موفقیت پشت سر گذاشتیم، اما روزهای پایانی حج که عملیات با جنگ ۱۲ روزه مواجه شد، خدمات شایستهای از کشور میزبان و کشور عراق در عتبات عالیات به حجاج ایران ارائه شد و از این دو کشور و از صبوری و همراهی همه حجاج ایرانی که برای اجرای برنامههای پیش بینی شده با ما همراهی کردند تشکر میکنم.
آقای رضایی درخصوص سازوکار ثبت نام حج آینده افزود: همانطوری که مستحضرید در حوزه اجرایی و فرهنگی، سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری، همه ساله برای انجام مناسک حج برنامه ریزیهایی انجام میشود که بتوانیم رضایت حجاج را در کنار انجام مناسک واجب حج شان، با اقدامهای خلاقانه و ابتکارات جدید جلب کنیم. برنامه ریزیها برای حج آینده انجام شده و امروز از ساعت ۱۰ صبح پیش ثبت نام از متقاضیان آغاز خواهد شد.
وی درباره سهمیه حج تمتع امسال برای ایرانیان گفت: تعداد مجموعه عوامل اجرایی و زائران امسال در حج تمتع، ۸۷ هزار و ۵۰۰ نفر است.
معاون حج و زیارت سازمان حج افزود: به طور کلی عملیات حج امسال از اوایل اردیبهشت ماه سال آینده آغاز میشود و تا اواخر خرداد ماه ادامه دارد. در این مرحله همۀ متقاضیان و افرادی که اسناد ثبت نام قبلی تا پایان شهریور ۸۶ را در اختیار دارند، فراخوان میشوند و این عزیزان با مراجعه به سامانه پنجره واحد سازمان حج و زیارت به نشانی my.haj.ir باید اطلاعاتشان را بهروزرسانی کنند و در مرحله بعد پیش ثبت نام را انجام دهند و با پرداخت مبلغ علی الحساب، پیش ثبت نام خودشان را قطعی کنند.
آقای رضایی دربارۀ میزان مبلغ علی الحساب گفت: مبلغ علی الحساب ۲۰۰ میلیون تومان است و زائران در این مرحله باید این مبلغ را پرداخت کنند تا پیش ثبت نام آنها قطعی شود. در برنامه ریزیها و تدابیری که برای امور اجرایی و فرهنگی حج انجام میشود، معمولاً سعی میکنیم با حفظ کیفیت و حفظ جایگاه و عزت حجاج، قیمت تمام شده را برای حجاج مناسب جمع ببندیم تا ارزان تمام شود.
وی اضافه کرد: همین حالا میشود ادعا کرد که حج ایران در مقایسه با دیگر کشورها، ارزانترین حج کشورهای اسلامی است و سرانه ارزی که ما در حوزههای خدمات رفاهی هزینه میکنیم، در مقایسه با کشورهای دیگر ارزان است. نهایت سعی و تلاشمان را کردهایم که بتوانیم قیمت تمام شده را در حد منطقی کم کنیم.
معاون حج و زیارت سازمان حج تاکید کرد: جا دارد از حمایتهای دولت تشکر کنیم که واقعاً در همه بخشها در حوزه زیارت و حج حمایت کردند و امیدواریم این حمایتها مداوم باشد.
آقای رضایی تصریح کرد: سرجمع هزینهها با توجه به اینکه همکاران در حوزههای مختلف در حوزه اجاره مسکن، حمل و نقل و تأمین خدمات و دیگر بخشها در حال انعقاد قراردادها هستند، این موضوعات که جمع بندی شود، آن زمان میتوان سرجمع هزینههای نهایی را اعلام کرد. طبیعتاً معمولاً سرانه ارزی برای حجاج ثابت است. ولی آنچه که تعیین کننده است، نرخ ارز است که تفاوت آن را با هزینه سال قبل نشان میدهد.
وی درخصوص کیفیت هتلها و خدماتی که قرار است از طرف عربستانی به حجاج ارائه شود گفت:
بین شرایط اسکان در مدینه منوره و مکه از نظر عرضه خدمات و تعداد هتلهایی که به حجاج کشورهای مختلف اختصاص مییابد تفاوت است، به همین دلیل کشورها تدابیری دیگری را اندیشیدهاند، اقامت مدینه را کاهش دادهاند، ما هم به اجبار باید تدابیری در این زمینه بیندیشیم که شرایط برای اقامت زائران و رضایت آنها در مدینه حاصل شود، اما در مکه تعداد ساختمانها و هتلهایی که آماده ارائه خدمات هستند بیشتر است و آنجا در مقایسه با مدینه رضایت بیشتری از حجاج را کسب کنیم.
معاون حج و زیارت سازمان حج گفت: زائران عزیزی که متقاضی تشرف به حج ۱۴۰۵ هستند، حتماً در پیش ثبت نام شرکت کنند. چون صرفاً کسانی میتوانند در زمان اعلام تاریخهای قطعی، کاروان انتخاب کنند که در پیش ثبت نام شرکت کرده باشند و وجه علی الحساب را پرداخت و پیش ثبت نام خودشان را قطعی کرده باشند.
آقای رضایی ادامه داد: سال گذشته شاهد بودیم که بعد از اتمام مرحله پیش ثبت نام و تکمیل ظرفیت ها، تعدادی از عزیزان مراجعه کردند و کاروانها جا نداشتند، لذا از همین امروز که پیش ثبت نام آغاز میشود، حتماً عزیزانی که متقاضی هستند، در پیش ثبت نام شرکت کنند و هزینه را پرداخت کنند که با پرداخت هزینه علی الحساب پیش ثبت نام قطعی میشود.
وی اضافه کرد: کسانی که در ۱۰ روز اول برای پیش ثبت نام اقدام میکنند و پیش ثبت نام قطعی انجام میدهند، در زمان اعلام کاروان ها، در اولویت انتخاب کاروان هستند و در مقایسه با افرادی که روزهای بعد پیش ثبت نام کردهاند، اینها در انتخاب انتخاب کاروان قرار دارند؛ لذا زائران عزیز در روزهای اولیه اقدام کنند، پیش ثبت نام هم تا تکمیل سهمیه هر استان، ادامه خواهد داشت.