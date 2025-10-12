پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خلخال گفت: ۴ شکارچی متخلف با همکاری یگان حفاظت محیط زیست خلخال و مامورین نیروی انتظامی پس از چندین ساعت گشت پیاده در خلخال شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، حسین معصوم زاده با بیان اینکه شکارچی حرفهای کل و بز در بخش خورش رستم به دست قانون افتاد، اظهار کرد: از این شکارچی مقداری گوشت بز کوهی و ۱۹ عدد فشنگ جنگی برنو، و یک اسلحه برنو دوربین دار کشف و توقیف شد.
وی با اشاره به اینکه شکارچی متخلف به مراجع قضایی معرفی شد، گفت: به دستور مقام محترم قضایی پرونده این شکارچی در حال بررسی است.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خلخال اضافه کرد: شکارچی مذکور در پرونده شکار چند روز پیش به پرداخت ۴۶۰ میلیون ریال جزای نقدی و تحمل سی ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
معصوم زاده همچنین از دستگیری ۳ نفر دیگر در کومه شکار خبر داد و افزود: از این شکارچیان ۲ قبضه اسلحه شکاری قاچاق، ۸ عدد فشنگ ساچمهای توقیف شد که ادوات و سلاحهای توقیف شده بهمراه متخلفین تحویل پاسگاه انتظامی شد.
وی از همیاران و دوستداران محیط زیست درخواست کرد در صورت مشاهده و یا اطلاع از هر گونه تخلفات زیستمحیطی مراتب را به اولین پاسگاه محیطبانی، پاسگاه انتظامی و یا به سامانه ارتباط مردمی ۱۵۴۰ حفاظت محیط زیست استان گزارش کنند.