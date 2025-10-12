به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان از میزبانی این استان در هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر کشور در رشته هندبال بخش دختران خبر داد.

مجید پارسایی با بیان اینکه این رقابت‌ها برای نخستین‌بار در استان برگزار می‌شود افزود: هماهنگی و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد ضروری است.

پارسایی اضافه کرد: با توجه به اهمیت این میزبانی، تلاش داریم علاوه بر خلق یک رویداد ورزشی موفق، فرهنگ و ظرفیت گردشگری ورزشی استان کهگیلویه و بویراحمد را نیز به‌خوبی معرفی کنیم.

وی با اشاره به اینکه در این رقابت‌ها حدود ۶۰۰ ورزشکار و عوامل اجرایی از ۳۱ استان کشور حضور دارند ادامه: ورود تیم‌ها به یاسوج عصر روز بیست‌وسوم مهرماه انجام می‌شود و مراسم افتتاحیه نیز صبح بیست‌وچهارم مهرماه برگزار خواهد شد.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان استان گفت: این مسابقات تا بیست‌ونهم مهرماه ادامه دارد و در روز پایانی مراسم توزیع مدال‌ها و اختتامیه المپیاد برگزار می‌شود.