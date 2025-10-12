تبریک سید حسن خمینی به وزنه برداران کشورمان
حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی قهرمانی تیم ملی وزنه برداری جمهوری اسلامی ایران در مسابقات ۲۰۲۵ را تبریک گفت.
کسب عنوان پرافتخار قهرمانی جهان در رقابتهای جهانی ۲۰۲۵ توسط تیم ملی وزنه برداری جمهوری اسلامی ایران را به ملت ایران و قهرمانان ملی وزنه بردار تبریک میگویم.
زنجیرهی پیروزیهای قاطع ورزشکاران رشتههای مختلف در مسابقات بین المللی، مقوّم حس ملی و پیوند با این آب و خاک در میان مردم، و به خصوص نسل بالنده جوان، است.
برای جامعه ورزشی کشور تداوم توفیقات در تمامی رشتهها را آرزو میکنم و از مسئولان ورزشی به خاطر پرورش استعدادهای درخشان جوانان این دیار سپاسگزارم.