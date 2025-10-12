به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، متن پیام حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی به این شرح است:

کسب عنوان پرافتخار قهرمانی جهان در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ توسط تیم ملی وزنه برداری جمهوری اسلامی ایران را به ملت ایران و قهرمانان ملی وزنه بردار تبریک می‌گویم.

زنجیره‌ی پیروزی‌های قاطع ورزشکاران رشته‌های مختلف در مسابقات بین المللی، مقوّم حس ملی و پیوند با این آب و خاک در میان مردم، و به خصوص نسل بالنده جوان، است.

برای جامعه ورزشی کشور تداوم توفیقات در تمامی رشته‌ها را آرزو می‌کنم و از مسئولان ورزشی به خاطر پرورش استعداد‌های درخشان جوانان این دیار سپاسگزارم.