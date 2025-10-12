مجموعه «درمان سباستین فیتزک»، در خبر‌های امروز رسانه

پخش پنج فیلم به کارگردانی بهروز افخمی در شبکه نمایش، راه اندازی شبکه بازی در بستر تلوبیون، مجموعه «درمان سباستین فیتزک» و مجموعه «در جستجوی آرامش»، خبر‌های امروز رسانه است.