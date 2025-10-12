پخش زنده
امروز: -
پخش پنج فیلم به کارگردانی بهروز افخمی در شبکه نمایش، راه اندازی شبکه بازی در بستر تلوبیون، مجموعه «درمان سباستین فیتزک» و مجموعه «در جستجوی آرامش»، خبرهای امروز رسانه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پنج فیلم به کارگردانی بهروز افخمی در جدول پخش شبکه نمایش. این فیلمها تا ۲۴ مهر هر شب ساعت ۱۹ پخش میشوند.
شبکه بازی در بستر تلوبیون راه اندازی میشود.
شبکه چهار «درمان سباستین فیتزک»، را هر روز ساعتهای ۱۱ و ۱۸ پخش میکند.
این مجموعه روانشناختی محصول ۲۰۲۳، داستان پدری است که دو سال پس از ناپدید شدن دختر نوجوانش دوباره پیگیر حقیقت ماجرا میشود.
پخش مجموعه «در جستجوی آرامش»، پنجشنبه ساعت ۱۹ از شبکه تهران آغاز میشود.
این مجموعه ۴۰ قسمتی داستان پژوهشگری است که پس از سالها تلاش موفق به کشف دارویی برای درمان سرطان میشود.