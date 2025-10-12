پخش زنده
کارشناس هواشناسی: با کاهش ابرناکی هوا امروز در مناطق ساحلی و جلگهای هوا صاف و افزایش دما پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ غلامپور کارشناس هواشناسی با اشاره به اینکه دیروز شاهد بارندگی پراکنده و خفیف در استان بودیم گفت: بیشترین بارندگی از بند پی بابل گزارش شد.
وی افزود: دیروز قائمشهر با ۲۸ درجه بالاترین دما و بلده با ۳ درجه سردترین نقطه استان بود.
به گفته او، امروز ابرناکی در مناطق ساحلی و جلگهای برطرف و صاف میشود و در ارتفاعات هوا صاف و افزاش دما را خواهیم داشت.
وی با تاکید بر اینکه از فردا دوشنبه جو استان پایدار و افزایش دما را خواهیم داشت بیان کرد: از دوشنبه شب افزایش ابر و وزش باد داریم که در مناطق غربی با بارش پراکنده همراه است.
غلامپور همچنین ادامه داد: سه شنبه علاوه بر کاهش دما، بارندگی و وزش باد را در مناطق ساحلی و میانبند خواهیم داشت، اما مقدار بارش زیاد نخواهد بود.
او گفت: در چهارشنبه از میزان ناپایداری کاسته میشود و روزهای چهارشنبه تا جمعه آسمان استان نیمه ابری است و در ساعات بعد از ظهر افزایش ابر داریم که در مناطق غربی استان احتمال بارش پراکنده هم وجود دارد. دریا امروز موج کوتاه دارد و برای فعالیتهای دریایی مناسب است.