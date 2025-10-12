امروز یکشنبه ۲۰ مهرماه، ۳ میلیون و ۵۱۰ هزار و ۷۴۱ تن محصول در تالار‌های مختلف بورس کالای ایران عرضه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امروز در تالار حراج باز یک میلیون ۵۷۶ هزار و ۷۵۰ تن محصول شامل یک میلیون و ۴۳۲ هزار و ۷۰۰ تن سنگ آهن، ۱۳۷ هزار تن وکیوم باتوم، ۴ هزار تن مس و ۳ هزار تن مواد شیمیایی روی تابلو می‌رود.

امروز تالار سیمان شاهد عرضه یک میلیون و ۳۳ هزار و ۹۸۳ تن سیمان است.

در تالار صنعتی ۷۳۲ هزار و ۸۲۵ تن محصول روی میز فروش می‌رود. این محصولات شامل ۵۶۰ هزار تن سنگ آهن، ۱۴۰ هزار تن آهن اسفنجی، ۲۱ هزار و ۱۷۵ تن آلومینیوم،۵ هزار تن فولاد، ۵ هزار تن مس، هزار و ۲۵۰ تن روی و ۴۰۰ تن چدن است.

تالار صادراتی کیش نیز میزبان عرضه ۹۷ هزار و ۶۵۹ تن محصول است.۵۳ هزار و ۱۲۶ تن سیمان، ۵۳ هزار و ۱۲۶ تن سیمان، ۲۰ هزارتن کلینکر،۱۸ هزار و ۲۵۳ قیر، ۴ هزار و ۷۲۰ تن سبد میلگرد مخلوط و هزار و ۵۶۰ تن میلگرد سبک از محصولات عرضه شده در این تالار است.

در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ۶۹ هزار و ۳۳۶ تن مواد پلیمری، اسلاک واکس، روغن، قیر، گوگرد و لوب کات عرضه می‌شود.

۱۸۸ تن مواد پلیمری نیز در تالار فرعی عرضه می‌شود.