دستور قضایی برای تسریع در تعیین تکلیف موقوفات مازندران
دادستان مرکز مازندران گفت: وضعیت موقوفات و اراضی مرتبط با آن در مازندران باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با اشاره به چالشهای حوزه وقف، گفت: وضعیت موقوفات و اراضی مرتبط با آن باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود، چراکه بسیاری از مردم استان با این مشکل دستوپنجه نرم میکنند.
علیاکبر عالیشاه افزود: پیشرفت استان نیازمند همدلی و اراده جمعی مدیران اجرایی است.
وی در خصوص چالشهای پیش روی استان از جمله تغییر کاربری اراضی، ناترازی انرژی و ساماندهی سواحل، اظهار داشت: برای رسیدن به اهداف توسعهای استان، همدلی و وفاق در بین مسئولان استان ضروری است.
دادستان مرکز مازندران همچنین بر لزوم همافزایی بین دستگاههای اجرایی و مدیران کل در راستای حل مشکلات تأکید کرد و افزود: استاندار مازندران بهخوبی این روحیه همکاری را نمایان کردهاند و سایر مسئولان نیز باید در این مسیر گام بردارند.
وی در ادامه به پیگیری وضعیت زمینها و امتیازات واگذارشده در قالب طرحهای کشاورزی و صنعتی اشاره کرد و افزود: بسیاری از این زمینها تاکنون هیچ اقدامی نداشتهاند که در این راستا از مسئولان مربوطه مانند جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستهایم تا این موضوعات را پیگیری کنند.