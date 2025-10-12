مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان یزد از اجرای طرح ملی «ایران دیجیتال» ویژه دانش‌آموزان مقاطع متوسطه اول و دوم در مدارس استان یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، اکرم فداکار، در حاشیه بازدید از دبیرستان صدرای یزد با اعلام این خبر گفت: طرح ملی «ایران دیجیتال» ویژه دانش‌آموزان مقاطع متوسطه اول و دوم در مدارس استان یزد اجرایی می‌شود.

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان یزد افزود: «طرح ملی ایران دیجیتال با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت آموزش و پرورش و با هدف آموزش مهارت‌های پایه دیجیتال و افزایش سواد فناوری نسل نوجوان در حال اجراست.»

فداکار افزود: «این برنامه به‌صورت رایگان و در قالب یک بازی آموزشی طراحی شده است. دانش‌آموزان می‌توانند با نصب برنامه «ایران دیجیتال» بر روی تلفن همراه خود، به‌صورت گام‌به‌گام وارد آموزش‌های متنوعی مانند توسعه فردی، آشنایی با هوش مصنوعی و مهارت‌های پایه رایانه‌ای شوند.»

فداکار با اشاره به استقبال گسترده دانش‌آموزان یزدی اظهار داشت: «تاکنون بیش از ده‌هزار دانش‌آموز در استان یزد در این طرح شرکت کرده‌اند. هدف اصلی این برنامه، تحقق عدالت آموزشی دیجیتال و فراهم‌سازی فرصت برابر یادگیری برای دانش‌آموزان در تمام نقاط استان یزد است.»

مدیرکل فناوری اطلاعات استان یزد در ادامه از پیش‌بینی دوره‌های کارآموزی و مهارت‌آموزی واقعی در شرکت‌های مرتبط در فاز‌های بعدی این طرح خبر داد و گفت: «این اقدام به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا برای ورود به دنیای مشاغل آینده آماده شوند.»

وی همچنین در جریان این بازدید، از یکی از دانش‌آموزان دبیرستان صدرای یزد که موفق به کسب رتبه هشتم کشوری در رویداد ملی ایران دیجیتال شده بود، تجلیل کرد و افزود: «این موفقیت‌ها نشان‌دهنده استعداد بالای نوجوانان یزدی در حوزه فناوری است و می‌تواند انگیزه‌ای برای حضور فعال‌تر سایر دانش‌آموزان در این عرصه باشد.»

فداکار در پایان از همکاری مدیران مدارس، معلمان و خانواده‌ها در اجرای موفق طرح قدردانی کرد و اظهار امیدواری کرد: «ایران دیجیتال» پلی میان آموزش سنتی و دنیای نوین فناوری و هوش مصنوعی خواهد بود.