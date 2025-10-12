به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بختگان گفت: کشاورزان این شهرستان برداشت ذرت علوفه‌ای از ۸۰ هکتار مزارع خود را آغاز کرده‌اند و پیش بینی می‌شود بیش از ۶ هزار تن محصول برداشت و علاوه بر بازار فارس به استان‌های یزد و اصفهان نیز صادر می‌شود.

آروین با بیان اینکه امسال کشت این محصول نسبت به پارسال ۳۰ درصد افزایش داشته است افزود: متوسط برداشت ذرت علوفه‌ای در هر هکتار در این شهرستان ۷۵ تن پیش بینی می‌شود.

شهرستان بختگان در شمال شرق فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.