طرح اتصال خیابان ۱۲ محرم به کمربندی جنوبی شهرکرد کلید خورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، شهردار شهرکرد از آغاز مقدمات اجرای طرح اتصال خیابان ۱۲ محرم به کمربندی جنوبی با هدف روانسازی ترافیک و کاهش بار ترافیکی محدوده مرکزی شهر خبر داد.
محمدحسین واحدیان گفت: برای تحقق اهداف مدیریت شهری در حوزه بهبود عبور و مرور و تسهیل دسترسیهای درونشهری، طرح اتصال خیابان ۱۲ محرم به کمربندی جنوبی شهرکرد در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.
وی افزود: در این راستا پس از انجام مذاکرات و توافقهای لازم با مالکین اراضی مشمول طرح، عملیات آمادهسازی و زیرسازی مسیر در حال انجام است تا این محور هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسد.
شهردار شهرکرد گفت: اجرای این طرح نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی خیابانهای مرکزی شهر، بهویژه در ساعات پرتردد خواهد داشت و با ایجاد دسترسی مستقیم به کمربندی جنوبی، بخشی از گرههای ترافیکی موجود در محدوده جنوب شهر برطرف میشود.
واحدیان با تأکید بر تداوم رویکرد توسعهای مدیریت شهری در حوزه حملونقل و ترافیک خاطرنشان کرد: شهرداری شهرکرد با بهرهگیری از ظرفیتهای فنی و مشارکت شهروندان، در مسیر ارتقای زیرساختهای شهری و روانسازی تردد گام برمیدارد.