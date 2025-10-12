مدیر کل پزشکی قانونی استان همدان از فوت ۷ نفر به علت سقوط از درخت گردو در شهرستان‌های همدان، ملایر و نهاوند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمد مالمیر گفت: با توجه به فصل برداشت گردو در استان همدان، باغداران باید حتماً نکات ایمنی را رعایت کنند تا از حوادث تلخ جلوگیری شود.

او افزود: شش ماه نخست امسال، ۴۲ نفر بر اثر سقوط از ارتفاع در استان جان خود را از دست داده‌اند که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۳۱ نفر بوده و از افزایش ۳۵ درصدی برخوردار است.

مدیر کل پزشکی قانونی استان همدان تاکید کرد: باغداران باید از بالا رفتن از درخت‌های بلند بدون تجهیزات مناسب، خودداری و از نردبان‌های مطمئن استفاده و در صورت امکان از روش‌های مکانیزه برای برداشتن گردو بهره‌برداری کنند.

مالمیر تصریح کرد: رعایت این نکات ساده می‌تواند از حوادث جبران‌ناپذیر جلوگیری کند و انتظار داریم باغداران این توصیه‌ها را جدی بگیرند.