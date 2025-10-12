امضای تفاهم نامه همکاری منطقه ویژه اقتصادی سرخس و اتاق تعاون خراسان رضوی
میران موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس و اتاق تعاون استان خراسان رضوی تفاهم نامه همکاری امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، این تفاهم نامه برای مدت دوسال و با هدف کمک به افزایش سهم تعاونگران در اقتصاد منطقه سرخس امضا شد.
محمد رضا رجبی مقدم مدیر عامل موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس گفت: توسعه فرهنگ تعاون میان آحاد جامعه و تشکلهای اقتصای و اجتماعی در جوامع محلی، توسعه همکاری دو جانبه در راستای تقویت تعاونی ها، افزایش سطح اشتغال مولد با تاکید بر مدیریت نیروی کار واحدهای تعاونی از اهداف این تفاهم نامه است.
وی ادامه داد: حمایت از تشکیل، گسترش، توسعه و فعال سازی شرکتهای تعاونی، ارتقای رقابت پذیری فعالان اقتصادی کوچک و متوسط در قالب شرکتهای تعاونی، مشارکت و همکاری در برنامه ریزی برای توسعه بخش تعاونی با هدف توانمند سازی اقشار متوسط و کم درآمد جوامع محلی و ایجاد اشتغال مولد نیز بخشی از تعهدات طرفین در این تفاهم نامه است.
سرخس یکی از موفقترین شهرستانهای کشور در بخش تعاونی است که بیشتر امور آن در قالب فعالیتهای جمعی انجام میشود و در حال حاضر شرکتهای تعاونی فعال و نمونه کشوری در این شهرستان و در بخشهای مختلف فعالیت میکنند