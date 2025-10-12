به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما این اجلاس با موضوع یادواره شهید محمد الدوره، کودکان شهید غزه و دفاع مقدس ۱۲ روزه در محل اجلاس سران برگزار می‌شود.

قرار است در این اجلاس یک روزه شخصیت‌های خارجی شرکت کننده درخصوص مسائل مربوط به فلسطین؛ غزه و جهان اسلام به ارائه دیدگاه‌های خود بپردازند. برخی دیگر از مقامات کشورمان از جمله آیت الله اختری رئیس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلطسین، کاظمی وزیر آموزش و پرورش و دیگر فعلان سیاسی و فرهنگی نیز در این مراسم، سخنرانی خواهند کرد.