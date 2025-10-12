برگزاری هشتمین اجلاس بین المللی همبستگی با کودکان فلسطینی
هشتمین اجلاس بین المللی همبستگی با کودکان فلسطینی دقایقی پیش با حضور نمایندگانی از ۳۰ کشور در تهران آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما
این اجلاس با موضوع یادواره شهید محمد الدوره، کودکان شهید غزه و دفاع مقدس ۱۲ روزه در محل اجلاس سران برگزار میشود.
قرار است در این اجلاس یک روزه شخصیتهای خارجی شرکت کننده درخصوص مسائل مربوط به فلسطین؛ غزه و جهان اسلام به ارائه دیدگاههای خود بپردازند. برخی دیگر از مقامات کشورمان از جمله آیت الله اختری رئیس کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلطسین، کاظمی وزیر آموزش و پرورش و دیگر فعلان سیاسی و فرهنگی نیز در این مراسم، سخنرانی خواهند کرد.