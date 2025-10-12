پخش زنده
مردم نیکوکار چهارمحال و بختیاری بیش از ۳۴ میلیارد تومان زکات پرداخت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس امور اجرایی زکات استان از پرداخت بیش از ۳۴ میلیارد تومان زکات توسط مردم نیکوکار استان در ششماهه نخست امسال خبر داد.
علی صفری افزود: در این مدت، مردم استان در مجموع بیش از ۳۴ میلیارد تومان زکات پرداخت کردهاند که از این میزان، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان زکات واجب، ۱۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان زکات مستحبی و نزدیک به ۱۳ میلیارد تومان زکات فطریه و کفارات بوده است.
وی با اشاره به اینکه زکات جمعآوریشده در مسیر حمایت از اقشار نیازمند هزینه میشود، افزود: تأمین جهیزیه نوعروسان، پرداخت هزینههای درمان بیماران نیازمند، حمایت از تحصیل دانشآموزان و دانشجویان، احداث مسکن و تأمین بستههای معیشتی از جمله مهمترین موارد مصرف زکات در استان است.
رئیس امور اجرایی زکات استان همچنین از اجرای طرحهای عامالمنفعه با مشارکت زکاتدهندگان خبر داد و گفت: ساخت مساجد، حوزههای علمیه، حسینیهها و غسالخانهها از جمله پروژههایی است که بخشی از زکات به آن اختصاص یافته است.
صفری با بیان اینکه ۵۱۴ عامل زکات و ۲۳۵ مبلغ افتخاری در زمینه ترویج فرهنگ زکات و جمعآوری آن فعالیت دارند، خاطرنشان کرد: مردم نیکوکار استان میتوانند از طریق ادارات کمیته امداد، مراکز نیکوکاری و یا شمارهگیری کد دستوری #۰۳۸*۸۸۷۷*نسبت به پرداخت زکات و کمکهای نقدی و غیرنقدی خود اقدام کنند.