به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی در این آیین با اشاره به شعار سال و سرمایه گذاری برای تولید با مشارکت مردم، فعالیت دامپزشکان را برای تقویت تولید و گسترش تولیدی سالم موثر دانست و گفت: دامپزشکان در راستای مبارزه با بیماری‌های دام و بیماری‌های مشترک بین دام و انسان فعالیت می‌کنند و در واقع امنیت بهداشت و امنیت اقتصادی جامعه را رقم می‌زنند.

سید امید خلیل زاده همچنین بر استقلال سازمان دامپزشکی کشور در تامین امنیت بهداشت دام و طیور تاکید کرد.