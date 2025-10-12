به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرهنگ بهروز بازوند گفت: در پی اعلام مرکز فوريت های پليسی ۱۱۰ مبنی بر يک فقره درگيری و تيراندازی در دلفان، رسیدگی به موضوع در دستور کار پليس این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی دلفان افزود: مأموران پاسگاه خاوه جنوبی اين شهرستان پس از بررسی صحنه ، عامل تيراندازی را شناسايی و با هماهنگی قضایی دستگير کردند.