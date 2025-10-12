دستگيری عامل تيراندازی در دلفان لرستان
فرمانده انتظامی دلفان از دستگيری عامل تيراندازی در اين شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛سرهنگ بهروز بازوند گفت: در پی اعلام مرکز فوريت های پليسی ۱۱۰ مبنی بر يک فقره درگيری و تيراندازی در دلفان، رسیدگی به موضوع در دستور کار پليس این شهرستان قرار گرفت.
فرمانده انتظامی دلفان افزود: مأموران پاسگاه خاوه جنوبی اين شهرستان پس از بررسی صحنه ،عامل تيراندازی را شناسايی و با هماهنگی قضایی دستگير کردند.
سرهنگ بازوند علت درگیری و تیر اندازی را اختلافات قبلی عنوان کرد، گفت:متهم برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی شهرستان معرفی شد .