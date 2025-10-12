پخش زنده
برداشت انار از ۴۶۰ هکتار باغهای شهرستان بیضا آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا گفت: کشاورزان این شهرستان برداشت انار از ۴۶۰ هکتار باغهای این شهرستان را آغاز کردهاند و پیش بینی میشود بیش از هفت هزار و ۵۰۰ تن محصول برداشت و روانه بازارهای داخلی و خارجی شود.
مویدی با بیان اینکه برداشت این محصول تا اوایل آذرماه ادامه دارد افزود: کیفیت، صرفه اقتصادی بالا و ایجاد اشتغال فصلی از مزایای باغهای انار در این شهرستان است.
وی بیان کرد: رباب، شیرین، میخوش، اتابکی و قصر دشتی از ارقام انار کشت شده در این شهرستان است.
مدیر جهاد کشاورزی بیضا گفت: از این محصول علاوه بر تازه خوری برای چاشنی و سایر مواد غذایی از جمله رب، سرکه، لواشک، آش انار و ترشی نیز استفاده میشود.
شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.