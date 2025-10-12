حادثه رانندگی در محدوده کنارگذر شمالی مشهد- رضویه، سه کشته و هفت مصدوم برجای گذاشت.

۳ کشته و ۷ مصدوم درحادثه رانندگی در کنارگذر شمالی مشهد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رئیس پلیس راه خراسان رضوی گفت: این حادثه ساعت شش صبح امروز بر اثر خودرو سواری پژو۴۰۵ با ۱۰ سرنشین با پایه‌های بتنی عوارضی در محدوه تپه سلام رخ داد .

سرهنگ میش مست ادامه داد: سه نفر در این حادثه در دم جان باختند و هفت نفر مصدوم شدند که مصدومان و جان باختگان با تلاش آتش نشانان از خودرو خارج و تحویل عوامل اورژانس شدند.

وی گفت: سرعت خودرو و بی توجه راننده به جلو سهم ۵۰ درصدی ونبود ایمن سازی سازه های بتنی توسط شرکت آزادراه ها در این کنارگذر نیز سهم ۵۰ درصدی در وقوع این حادثه رانندگی داشته اند.