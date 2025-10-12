به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، آیین بزرگداشت حافظ شیرازی، دیشب با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در جوار آرامگاه این شاعر پرآوازه برگزار شد. آقای صالحی حافظ را عصاره عرفان و معنویت ایرانی و اسلامی دانست و افزود: حافظ در کنار عارف بودن، حکیم و فیلسوفی است که برای سوالات مهم انسان امروز که سوالاتی معرفتی، هستی شناسانه و انسان شناسانه است پاسخ دارد و به بسیاری از دغدغه‌های انسان پاسخ می‌دهد.