به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ناظر گمرکات استان کرمانشاه، ارزش این پرونده های قاچاق را یک تریلیاردو ۶۸۶ میلیارد و ۷۹ میلیون ریال عنوان کرد.

رضا نیک روش گفت: میزان جریمه تعیین شده برای این تعداد پرونده قاچاق ۶ تریلیارد و ۵۳۶ میلیارد و ۶۲۸ میلیون ریال است و در این رابطه ۸۵ متهم به مراجع قانونی نیر معرفی شدند.

او عمده کالاهای قاچاق در این مدت را گاز ال پی جی، قیر، نفت گاز، ایزوگام، بنزین، تراکتور، قطعات مرغ، خوراک ماهی، قارچ و پلی اتیلن عنوان کرد.