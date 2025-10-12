وزش بادهای غربی و احتمال گرد و خاک در استان قزوین
کارشناس هواشناسی از پایداری نسبی وضعیت جوی، وزش بادهای غربی و احتمال گرد و خاک طی چند روز آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، آخوندی اعلام کرد: خروجی مدلهای هواشناسی نشان میدهد وضعیت جوی منطقه طی چند روز آینده پایدار خواهد بود، اما فردا با توجه به گذر امواج تراز میانی از منطقه در برخی مناطق استان، پدیده غالب وزش بادهای غربی و جنوب غربی خواهد بود.
به گفته آخوندی، وزش این بادها منجر به افزایش نسبی دما در برخی مناطق استان شده و احتمال وقوع گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود.
وی افزود: به لحاظ دمایی، امروز تا فردا افزایش نسبی دما را خواهیم داشت و برای روز سهشنبه کاهش نسبی دما پیشبینی میشود.