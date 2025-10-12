به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، فروزان شاهقلی، با اشاره به اینکه برای سال تحصیلی جاری سه مدرسه محدثه بازفت، فاطمة الزهرا (س) بن و لردگان اقدام به فراخوان پذیرش طلاب مقطع سیکل داشتند، گفت: تعداد طلاب در بن به حد نصاب نرسید و افراد پذیرش شده جذب دبیرستان معارف اسلامی شدند، اما در مدارس بازفت و الزهرا (س) لردگان کلاس‌ها دایر شده و این طلاب پذیرش شده در مقطع عمومی مشغول تحصیل هستند.

معاون آموزش مدیریت حوزه علمیه خواهران استان با ذکر اینکه امسال ۲ مرحله جذب طلاب داشتیم، گفت: مرحله اصلی در خردادماه با برگزاری آزمون و مرحله تکمیل ظرفیت در شهریورماه برگزار شد که ظرفیت مدارس تکمیل شد و پذیرش مطلوب بود.

شاهقلی از جذب ۱۳۵ طلبه جدیدالورود مقطع دیپلم در مدارس علمیه خواهران خبر داد و افزود: به این آمار باید طلاب جدید سطح سه و چهار را نیز به محض ثبت کد، اضافه کنیم تا آمار جدیدالورودی‌ها واقعی شود.

وی با اشاره به افزوده شدن یک رشته جدید سطح سه برای اولین بار در استان، افزود: امسال رشته «مشاوره خانواده با رویکرد اسلامی» در سطح سه حوزه دایر شده که با استقبال بسیار خوب طلاب مواجه شد و قبولی‌های نهایی خوبی داشتیم که ۳۲ نفر پذیرش و در ۲ کلاس در مدرسه تخصصی معصومیه (س) شهرکرد سازماندهی شدند.

شاهقلی همچنین از افزوده شدن ۲ رشته علوم و معارف قرآن و فقه خانواده در سطح چهار حوزه علمیه خواهران استان خبر داد و گفت: این رشته‌ها نیز با استقبال بالایی مواجه شد و باتوجه به سقف مجاز کلاس‌های سطح چهار حوزه، با ۱۰ طلبه دایر شده است.

وی با تصریح اینکه در حال حاضر چهار رشته در سطح سه و ۲ رشته در سطح چهار دایر است، گفت: رشته‌های تفسیر، فقه و اصول و اخلاق در سطح سه از دیگر رشته‌های فعال حوزه علمیه خواهران استان از سال‌های قبل است.