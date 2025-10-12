به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه استان خوزستان، عقاب هندیجان توانست از بازی تیم وحدت چمران ماهشهر و بهمئی رامهرمز که به دلیل نور کم ورزشگاه تیم ماهشهری با رای مسوولان برگزارکننده مسابقه ناتمام ماند، نهایت استفاده را ببرد و با پیروزی پرگل خانگی ۴ بر صفر مقابل فولادنوین ایذه صدر جدول را با کسب ۹ امتیاز تصاحب کند.

در ادامه بازی‌های شب گذشته (۱۹ مهر) دو تیم قرمز پوشان ویس و استقلال جوان سوسنگرد در ورزشگاه شهدای ویس شهرستان باوی به میدان رفتند و در نهایت به تساوی بدون گل رسیدند.

آبی پوشان شوشتر نیز در خانه تیم ته جدولی ستارگان صیدون را با شکست ۴ بر صفر بدرقه کردند و با کسب ۶ امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به وحدت چمران ماهشهر در رده سوم قرار گرفت.

در ادامه مسابقات هفته سوم لیگ برتر، آبی پوشان حمیدیه که خیز بلندی برای رسیدن به صدر جدول برداشته است، در خانه موفق شد تیم عمران نیروی اندیمشک را با نتیجه ۲ بر یک شکست دهد تا زنگ خطر را برای دیگر مدعیان قهرمانی به صدا درآورد. آبی پوشان حمیدیه با ۷ امتیاز به رده دوم جدول صعود کرد.

اما تیم پیروز ماهشهر که در قعر جدول قرار داشت، در هفتگل مقابل قرمز پوشان این شهر به تساوی ۲ بر ۲ رسید و از آخرین پله جدول رده بندی جدا شد.

همچنین تیم قدس ماهشهر این هفته استراحت داشت.

لیگ برتر باشگاه‌های خوزستان در فصل ۱۴۰۴ با شرکت ۱۳ تیم در یک گروه از ششم مهرماه سال جاری آغاز شده است و در پایان نیز تیم قهرمان به مسابقات زیرگروه باشگاه‌های کشور راه پیدا خواهد کرد.