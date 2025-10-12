پخش زنده
مرحله نخست دور انتخابی فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶ شب گذشته در قاره اروپا ادامه پیدا کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابتها ۵۴ تیم حضور دارند که در ۱۲ گروه ۴ و ۵ تیمی رقابت میکنند و از هر گروه یک تیم مستقیما به جام جهانی صعود میکند و از میان ۱۲ تیم دوم نیز پس از حضور در پلی آف ۴ تیم مجوز صعود میگیرند. نتایج و برنامه ادامه روز ششم مسابقات به این شرح است:
* گروهای:
- دوشنبه ۲۱ مهر:
ایرلندشمالی - آلمان در بلفاست
اسلواکی - لوکزامبورگ در ترناوا
- تیمهای ۶ امتیازی آلمان، ایرلندشمالی و اسلواکی اول تا سوم هستند و تیم لوکزامبورگ بدون امتیاز چهارم است.
* گروه بی:
- دوشنبه ۲۱ مهر:
اسلوونی - سوئیس در لیوبلیانا
سوئد - کوزوو در گوتنبرگ
- تیم سوئیس با ۹ امتیاز در صدر است و تیمهای کوزوو با ۴، اسلوونی با ۲ و سوئد با یک امتیاز دوم تا چهارم هستند.
* گروه سی:
- یک شنبه ۲۰ مهر:
اسکاتلند - بلاروس
دانمارک - یونان
- تیمهای دانمارک و اسکاتلند با ۷ امتیاز در ردههای اول و دوم هستند و تیمهای یونان با ۳ و بلاروس بدون امتیاز در ردههای سوم و چهارم قرار گرفتند.
- تیم بلاروس به علت مداخله در بحران اوکراین از میزبانی دیدارهای بین المللی محروم است.
* گروه دی:
- دوشنبه ۲۱ مهر:
ایسلند - فرانسه در ریکیاویک
اوکراین - جمهوری آذربایجان در کراکوف لهستان
- تیم اوکراین به علت ناامنی در این کشور از میزبانی رقابتهای بین المللی محروم است.
- تیم فرانسه با ۹ امتیاز در صدر است و تیمهای اوکراین با ۴، ایسلند با ۳ و جمهوری آذربایجان با یک امتیاز دوم تا چهارم هستند.
* گروه ایی:
بلغارستان ۱ - ۶ ترکیه
- آردا گولر ستاره جوان ترکیهای در دقیقه ۱۱ زننده گل اول تیمش بود.
اسپانیا ۲ - ۰ گرجستان (گلها: یرمی پینو در دقیقه ۲۴ و میکل اوریاسابال ۶۴)
- تیم اسپانیا با ۹ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیمهای ترکیه با ۶ و گرجستان با ۳ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم بلغارستان بدون امتیاز چهارم است.
* گروه اف:
مجارستان ۲ - ۰ ارمنستان
پرتغال ۱ - ۰ ایرلند (گل: روبن نه وس در دقیقه ۱ + ۹۰)
- تیم پرتغال با ۹ امتیاز صدرنشین است و تیمهای مجارستان با ۴، ارمنستان با ۳ و ایرلند با یک امتیاز دوم تا چهارم هستند.
* گروه جی:
- یک شنبه ۲۰ مهر:
هلند - فنلاند
لیتوانی - لهستان
- تیم مالت استراحت میکند.
- تیم هلند با ۱۳ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیمهای لهستان و فنلاند با ۱۰ امتیاز دوم و سوم هستند. تیمهای لیتوانی با ۳ و مالت با ۲ امتیاز چهارم و پنجم هستند و عملا حذف شدند.
* گروه ایچ:
- یک شنبه ۲۰ مهر:
سن مارینو - قبرس
رومانی - اتریش
- تیم بوسنی و هرزگوین استراحت میکند.
- تیمهای اتریش با ۱۵ و بوسنی و هرزگوین با ۱۳ امتیاز در ردههای اول و دوم قرار گرفتند و تیم رومانی با ۷ امتیاز سوم است. تیم قبرس با ۵ امتیاز چهارم است و عملا حذف شد و تیم سن مارینو بدون امتیاز در رده پنجم جای گرفت، اما ممکن است با توجه به رده بندی لیگ ملتها به پلی آف صعود کند.
* گروه آی:
استونی ۱ - ۳ ایتالیا (گلهای ایتالیا: مویزه کین در دقیقه ۴، ماتئو رتگی ۳۸ و فرانچسکو اسپوزیتو ۷۴)
- تیم مولداوی استراحت کرد.
- تیم نروژ با ۱۸ امتیاز صدرنشین است و تیم ایتالیا با ۱۲ امتیاز دوم است؛ تیم استونی هم با ۳ امتیاز چهارم است و عملا حذف شد. تیم مولداوی بدون امتیاز پنجم است و ممکن است با توجه به رده این تیم در لیگ ملتهای اروپا راهی پلی آف شود.
* گروه جِی:
- دوشنبه ۲۱ مهر:
مقدونیه شمالی - قزاقستان در اسکوپیه
ولز - بلژیک در کاردیف
- تیم لیختن اشتاین استراحت میکند.
- تیم مقدونیه شمالی با ۱۲ امتیاز در صدر است و تیمهای بلژیک با ۱۱ و ولز با ۱۰ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم قزاقستان با ۶ امتیاز چهارم است. تیم لیختن اشتاین بدون امتیاز در رده پنجم قرار گرفت و عملا حذف شد.
* گروه کِی:
لتونی ۲ - ۲ آندورا در ریگا
صربستان ۰ - ۱ آلبانی (گل: ری مانای در دقیقه ۱ + ۴۵)
- یاسر آسانی هافبک تیم استقلال تهران در این بازی روی نیمکت نشست.
- تیم انگلیس استراحت میکند.
- تیم انگلیس با ۱۵ امتیاز در صدر است و تیمهای آلبانی با ۱۱ و صربستان با ۷ امتیاز دوم و سوم و تیم لتونی با ۵ امتیاز در رده چهارم قرار گرفت و تیم آندورا با یک امتیاز پنجم است و عملا حذف شد.
* گروه ال:
- یک شنبه ۲۰ مهر:
فارو - چک
کرواسی - جبل الطارق
- تیم مونته نگرو استراحت کرد.
- تیمهای کرواسی و چک با ۱۳ امتیاز در ردههای اول و دوم و تیم فارو با ۹ امتیاز سوم است. تیمهای مونته نگرو با ۶ و جبل الطارق بدون امتیاز در ردههای چهارم و پنجم قرار گرفتند و عملا حذف شدند.
- در جدول گلزنان مقدماتی جام جهانی در اروپا ارلینگ هالند از نروژ با ۹ گل در صدر است و آندری کراماریچ از کرواسی، مارکو آرنوتوویچ از اتریش و ممفیس دپای از هلند با ۶ گل در رده دوم مشترک قرار دارند.