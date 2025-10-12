به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این رقابت‌ها ۵۴ تیم حضور دارند که در ۱۲ گروه ۴ و ۵ تیمی رقابت می‌کنند و از هر گروه یک تیم مستقیما به جام جهانی صعود می‌کند و از میان ۱۲ تیم دوم نیز پس از حضور در پلی آف ۴ تیم مجوز صعود می‌گیرند. نتایج و برنامه ادامه روز ششم مسابقات به این شرح است:

* گروه‌ای:

- دوشنبه ۲۱ مهر:

ایرلندشمالی - آلمان در بلفاست

اسلواکی - لوکزامبورگ در ترناوا

- تیم‌های ۶ امتیازی آلمان، ایرلندشمالی و اسلواکی اول تا سوم هستند و تیم لوکزامبورگ بدون امتیاز چهارم است.

* گروه بی:

- دوشنبه ۲۱ مهر:

اسلوونی - سوئیس در لیوبلیانا

سوئد - کوزوو در گوتنبرگ

- تیم سوئیس با ۹ امتیاز در صدر است و تیم‌های کوزوو با ۴، اسلوونی با ۲ و سوئد با یک امتیاز دوم تا چهارم هستند.

* گروه سی:

- یک شنبه ۲۰ مهر:

اسکاتلند - بلاروس

دانمارک - یونان

- تیم‌های دانمارک و اسکاتلند با ۷ امتیاز در رده‌های اول و دوم هستند و تیم‌های یونان با ۳ و بلاروس بدون امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.

- تیم بلاروس به علت مداخله در بحران اوکراین از میزبانی دیدار‌های بین المللی محروم است.

* گروه دی:

- دوشنبه ۲۱ مهر:

ایسلند - فرانسه در ریکیاویک

اوکراین - جمهوری آذربایجان در کراکوف لهستان

- تیم اوکراین به علت ناامنی در این کشور از میزبانی رقابت‌های بین المللی محروم است.

- تیم فرانسه با ۹ امتیاز در صدر است و تیم‌های اوکراین با ۴، ایسلند با ۳ و جمهوری آذربایجان با یک امتیاز دوم تا چهارم هستند.

* گروه ایی:

بلغارستان ۱ - ۶ ترکیه

- آردا گولر ستاره جوان ترکیه‌ای در دقیقه ۱۱ زننده گل اول تیمش بود.

اسپانیا ۲ - ۰ گرجستان (گل‌ها: یرمی پینو در دقیقه ۲۴ و میکل اوریاسابال ۶۴)

- تیم اسپانیا با ۹ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیم‌های ترکیه با ۶ و گرجستان با ۳ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم بلغارستان بدون امتیاز چهارم است.

* گروه اف:

مجارستان ۲ - ۰ ارمنستان

پرتغال ۱ - ۰ ایرلند (گل: روبن نه وس در دقیقه ۱ + ۹۰)

- تیم پرتغال با ۹ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های مجارستان با ۴، ارمنستان با ۳ و ایرلند با یک امتیاز دوم تا چهارم هستند.

* گروه جی:

- یک شنبه ۲۰ مهر:

هلند - فنلاند

لیتوانی - لهستان

- تیم مالت استراحت می‌کند.

- تیم هلند با ۱۳ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیم‌های لهستان و فنلاند با ۱۰ امتیاز دوم و سوم هستند. تیم‌های لیتوانی با ۳ و مالت با ۲ امتیاز چهارم و پنجم هستند و عملا حذف شدند.

* گروه ایچ:

- یک شنبه ۲۰ مهر:

سن مارینو - قبرس

رومانی - اتریش

- تیم بوسنی و هرزگوین استراحت می‌کند.

- تیم‌های اتریش با ۱۵ و بوسنی و هرزگوین با ۱۳ امتیاز در رده‌های اول و دوم قرار گرفتند و تیم رومانی با ۷ امتیاز سوم است. تیم قبرس با ۵ امتیاز چهارم است و عملا حذف شد و تیم سن مارینو بدون امتیاز در رده پنجم جای گرفت، اما ممکن است با توجه به رده بندی لیگ ملت‌ها به پلی آف صعود کند.

* گروه آی:

استونی ۱ - ۳ ایتالیا (گل‌های ایتالیا: مویزه کین در دقیقه ۴، ماتئو رتگی ۳۸ و فرانچسکو اسپوزیتو ۷۴)

- تیم مولداوی استراحت کرد.

- تیم نروژ با ۱۸ امتیاز صدرنشین است و تیم ایتالیا با ۱۲ امتیاز دوم است؛ تیم استونی هم با ۳ امتیاز چهارم است و عملا حذف شد. تیم مولداوی بدون امتیاز پنجم است و ممکن است با توجه به رده این تیم در لیگ ملت‌های اروپا راهی پلی آف شود.

* گروه جِی:

- دوشنبه ۲۱ مهر:

مقدونیه شمالی - قزاقستان در اسکوپیه

ولز - بلژیک در کاردیف

- تیم لیختن اشتاین استراحت می‌کند.

- تیم مقدونیه شمالی با ۱۲ امتیاز در صدر است و تیم‌های بلژیک با ۱۱ و ولز با ۱۰ امتیاز دوم و سوم هستند و تیم قزاقستان با ۶ امتیاز چهارم است. تیم لیختن اشتاین بدون امتیاز در رده پنجم قرار گرفت و عملا حذف شد.

* گروه کِی:

لتونی ۲ - ۲ آندورا در ریگا

صربستان ۰ - ۱ آلبانی (گل: ری مانای در دقیقه ۱ + ۴۵)

- یاسر آسانی هافبک تیم استقلال تهران در این بازی روی نیمکت نشست.

- تیم انگلیس استراحت می‌کند.

- تیم انگلیس با ۱۵ امتیاز در صدر است و تیم‌های آلبانی با ۱۱ و صربستان با ۷ امتیاز دوم و سوم و تیم لتونی با ۵ امتیاز در رده چهارم قرار گرفت و تیم آندورا با یک امتیاز پنجم است و عملا حذف شد.

* گروه ال:

- یک شنبه ۲۰ مهر:

فارو - چک

کرواسی - جبل الطارق

- تیم مونته نگرو استراحت کرد.

- تیم‌های کرواسی و چک با ۱۳ امتیاز در رده‌های اول و دوم و تیم فارو با ۹ امتیاز سوم است. تیم‌های مونته نگرو با ۶ و جبل الطارق بدون امتیاز در رده‌های چهارم و پنجم قرار گرفتند و عملا حذف شدند.

- در جدول گلزنان مقدماتی جام جهانی در اروپا ارلینگ هالند از نروژ با ۹ گل در صدر است و آندری کراماریچ از کرواسی، مارکو آرنوتوویچ از اتریش و ممفیس دپای از هلند با ۶ گل در رده دوم مشترک قرار دارند.