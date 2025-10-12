به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ علی نوری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی گفت: در راستای اجرای برنامه‌های تنظیم بازار و تأمین کالا‌های اساسی، میزان ۱۵۲۰ کیلوگرم مرغ گرم با قیمت مصوب در حال توزیع در فروشگاه‌های معتبر شهرستان می‌باشد.

وی با بیان اینکه تعادل بخشی به بازار هدفگذاری شده است تصریح کرد: کالا‌های اساسی برای تامین نیاز شهرستان تامین می‌شود.