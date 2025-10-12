به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رئیس‌کل دادگستری گلستان در میز خدمت ابراهیم‌آباد گرگان اعلام کرد: بیش از ۸۰ درصد مصوبات میز‌های خدمت در مناطق کم‌برخوردار اجرایی شده و اقدامات مؤثری در مسیر محرومیت‌زدایی و توانمندسازی محلات در حال انجام است.

حیدر آسیابی افزود: این نشست‌ها علاوه بر حل مشکلات مردم، ابزار سنجش کارآمدی مدیران و شناسایی ترک فعل‌هاست تا عدالت در ارائه خدمات محقق شود و اگر ترک فعلی در خدمت‌رسانی مشاهده شود، موضوع به‌صورت قضایی پیگیری خواهد شد.

آسیابی بیان کرد: پیش از برگزاری این میز خدمت، بازدید میدانی از روستا انجام و مشکلات مردم دسته‌بندی شد تا در روز برگزاری، مسئولان در حضور اهالی پاسخگو باشند و برای رفع هر مشکل، زمان مشخص اجرای آن را اعلام کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در میز خدمت روستای ابراهیم‌آباد، ۲۲ مشکل اصلی روستا بررسی شد، از مشکلات حریم گاز، برق و راه‌آهن گرفته تا وضعیت جاده و زیرساخت‌های عمرانی که برای برخی از موارد، بازه زمانی مشخصی جهت اجرا تعیین شد و برای برخی دیگر که نیاز به بررسی کارشناسی دارند، مقرر شد جلساتی در دادستانی مرکز استان با حضور دستگاه‌های اجرایی برگزار شود.

آسیابی افزود: عملیات احداث زیرگذر از فردا آغاز می‌شود و باید طی یک ماه به بهره برداری برسد.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: آسفالت جاده روستا تا پایان امسال، پیگیری اصلاح حریم خطوط گاز طبق مصوبه سال ۱۴۰۱، بررسی کارشناسی زمین‌های واقع در حریم راه‌آهن و برق برای صدور مجوز ساخت امن، از دیگر مصوبات این میز خدمت بود که تا زمان تحقق در قالب پرونده حقوق عامه در دادسرای مرکز استان برگزار می‌شود.

آسیابی همچنین با اشاره به مشکلات طرح شده درباره روستای انجیراب هم گفت: مشکلات این روستا نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش چشمگیری داشته است پیش از این دانش آموزان به علت نبودن مدرسه و ظرفیت کم آن ترک تحصیل می‌کردند، اما با پیگیری مصوبات میز خدمت قضایی که سال ۱۴۰۱ در این روستا برگزار شد، مدرسه متروکه روستا بازسازی و امروز بیش از ۷۰۰ نفر در حال تحصیل هستند که این نشان‌دهنده اثربخشی مصوبات و استمرار پیگیری‌هاست.

وی ادامه داد: هدف از برگزاری این برنامه‌ها، حضور واقعی مسئولان در میان مردم و تحقق عدالت میدانی است، عدالتی که نه پشت میز، بلکه در دل روستا‌ها و میان مردم رقم می‌خورد.

بزی نماینده محله انجیراب گرگان هم در این جلسه با قدردانی از پیگیری‌های دادگستری استان گفت: سه سال قبل چنین میزخدمتی در انجیراب داشتیم و خوشبختانه بیشتر مشکلات طرح شده حل شد که مهم‌ترین آن مدرسه انجیراب بود که با پیگیری‌های قضایی، مدرسه ساخته شد و امروز بچه‌ای نداریم که ترک تحصیل کرده باشد.