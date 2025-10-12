پخش زنده
شهردار شهرکرد گفت: امسال۳۰ میلیارد تومان برای راهاندازی تصفیهخانه جدید در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محمدحسین واحدیان گفت: یکی از دلایل اصلی وقوع پدیده گردوغبار اخیر که با وزش بادهای شدید همراه بوده، فرسایش خاک ناشی از کاهش سطح آبهای زیرزمینی است، مجموعه مدیریت شهری از چند سال پیش برنامهریزی برای مقابله با این بحران را آغاز کرده و عملیات اجرایی آن از سال گذشته شروع شده است.
وی افزود: با توجه به وابستگی تأمین آب به چاههای زیرزمینی، سیاست اصلی بر کاهش بهرهبرداری از این سفرهها متمرکز شده است، این سیاست مورد تأکید قانونگذار است و در ماده ۲۲ قانون هوای پاک و همچنین بند (ب) ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم توسعه برای تمام دستگاههای مرتبط از جمله شهرداریها، تکلیف شده است.
شهردار شهرکرد گفت: شهرداریها موظف هستند نسبت به مشروب کردن فضای سبز شهری به ویژه کمربند سبز شهری و جنگلکاریهای سطح شهر با رعایت اصول محیط زیستی اقدام کنند.
واحدیان عنوان کرد: عملیات اجرایی مرحله نخست شبکه آبیاری از سال گذشته آغاز و منجر به اجرای کامل ۸.۵ کیلومتر لوله سایز ۴۰۰ از تصفیهخانه بهرامآباد به سمت میدان کوهرنگ شد. در حال حاضر عملیات در فاز تهیه زمین جنب تصفیهخانه بهرامآباد و ساخت تصفیهخانه ثانویه متمرکز است تا آب پس از تصفیه نهایی، برای آبیاری فضای سبز قابل استفاده باشد.
وی تصریح کرد: هدف از این پروژه، آبیاری کمربند سبز شهری و همچنین پهنههای بزرگ فضای سبز دیده شده در مناطق میرآباد و منظریه است، تأمین آب برای مشروب کردن کمربند سبز تأثیر مستقیمی بر کاهش ورود گرد و غبار از دشتها به محدوده شهری خواهد داشت.
شهردار شهرکرد بیان کرد: این طرح امکان توسعه فضای سبز در بافتهای جدید شهری همچون میرآباد و منظریه را فراهم میکند که در حال حاضر بدون پوشش گیاهی مناسب هستند.
شهردار شهرکرد گفت: ۳.۵ کیلومتر از کمربند سبز موجود در اطراف کمربندی ۱۵ خرداد، نیاز به توسعه دارد.