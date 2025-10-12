توضیحاتی درباره موضعگیریهای اعضای مجمع تشخیص مصلحت
سید محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره موضعگیریهای اعضای مجمع توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیدمحسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره موضعگیریهای اعضای مجمع، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام همواره از میان رجال سیاسی و مدیران باسابقه کشور انتخاب میشوند که تجربه حضور در بخشهای مهم نظام را دارند و در بیان دیدگاههای خود آزادند.
با این حال، برخی اظهارات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مانند سخنان اخیر آقای باهنر، از منظر شخصیت حقیقی ایشان مطرح شده و ارتباطی با مواضع رسمی مجمع یا جایگاه حقوقی آنان ندارد. مواضع رسمی مجمع، صرفاً از طریق ریاست مجمع یا سخنگوی آن اعلام میشود.