پیشثبتنام از متقاضیان حج تمتع پیش رو از امروز آغاز میشود و دارندگان اسناد اولویت دار مقطع زمانی تا ۳۱ شهریور ۱۳۸۶ میتوانند در اولین مرحله پیش ثبت نام خود را انجام دهند.
به کزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سازمان حج و زیارت استان در اطلاعیهای اعلام کرد پیش ثبت نام مشمولین تشرف به حج تمتع از امروز یکشنبه ۲۰ مهر ماه ساعت ۱۰ صبح آغاز خواهد شد.
بر این اساس دارندگان قبض حج تمتع تا تاریخ ۱۳۸۶/۶/۳۱ با مراجعه به سامانه my.haj.ir یا دفاتر خدمات زیارتی، نسبت به تکمیل و بروز رسانی اطلاعات و ثبت شماره شبای بانکی خود اقدام نمایند.
همچنین متقاضیان در این مرحله مبلغ دویست میلیون تومان بصورت علی الحساب از طریق درگاه اینترنتی مندرج در سایت پرداخت مینمایند تا اسامی در لیست اعزام حج سال آتی قرار گیرد.