معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از اجرای برنامههای حمایتی در راستای تقویت مهاجرت معکوس و ماندگاری جمعیت در روستاها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد ، قربانی، با اشاره به نقش مؤثر تعاونیهای دهیاریها در ایجاد درآمد پایدار و توسعه اقتصادی شهرستان خاتم یزد، گفت: «شهرستان خاتم با صادرات سالانه یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در بخش کشاورزی، شاهد تحولی چشمگیر در زیرساختها و جذب گردشگر بوده است.»
وی با بیان اینکه ایجاد فرصتهای شغلی و درآمدزایی در روستاها از اولویتهای اصلی دولت در حوزه توسعه پایدار است، افزود: «حمایتهای ویژهای برای تقویت تعاونیهای دهیاریها و توسعه فعالیتهای اقتصادی محلی در نظر گرفته شده که میتواند نقش به سزایی در ماندگاری جمعیت روستایی داشته باشد.»
قربانی ادامه داد: «شهرستان خاتم با برخورداری از ۱۷ هزار هکتار اراضی کشاورزی و دستاوردهای چشمگیر در صادرات محصولات کشاورزی، نمونهای موفق از توانمندسازی اقتصادی مناطق روستایی به شمار میآید.»
وی همچنین خاطرنشان کرد: «با وجود دورافتادگی شهرستان خاتم، توسعه زیرساختها، جذب گردشگر و رونق اقتصادی در سالهای اخیر، نشاندهنده اثرگذاری سیاستهای حمایتی و همافزایی میان دستگاههای محلی و ملی است.»
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تأکید کرد: پشتیبانی از طرحهای اقتصادی دهیاریها و تقویت تعاونیهای روستایی میتواند بهبود شرایط معیشتی و رفاهی در روستاها را بهدنبال داشته و در نهایت موجب کاهش مهاجرت و تقویت روند مهاجرت معکوس شود.