پخش زنده
امروز: -
هفته دهم و پایانی دور نخست فوتبال انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره آفریقا امشب(یکشنبه) آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره از رقابتها ۵۳ تیم حضور دارند که در ۹ گروه ۶ تیمی رقابت میکنند و از هر گروه تیم نخست مستقیما به جام جهانی صعود میکند و ۴ تیم برتر دوم به دور پلی آف میروند و تیم برتر این دور به مرحله بین قارهای صعود میکند. نتایج و برنامه ادامه رقابتها به این شرح است:
*** هفته دهم:
** گروه یک:
* برنامه - یک شنبه ۲۰ مهر:
بورکینافاسو - اتیوپی در واگادوگو
جیبوتی - سیرالئون در دارالبیضا مغرب
مصر - گینه بیسائو در قاهره
- تیم مصر با ۲۳ امتیاز در صدر است و به جام جهانی صعود کرد. تیم بورکینافاسو با ۱۸ امتیاز دوم است و تیمهای سیرالئون با ۱۲، گینه بیسائو با ۱۰، اتیوپی با ۹ و جیبوتی با یک امتیاز در ردههای سوم تا ششم قرار دارند و عملا حذف شدند.
** گروه دو:
- برنامه - دوشنبه ۲۱ مهر:
سودان جنوبی - توگو در جوبا
- سه شنبه ۲۲ مهر:
کنگوی دموکراتیک - سودان در کینشازا
سنگال - موریتانی در دیامنیادیو
- تیمهای سنگال با ۲۱ و کنگوی دموکراتیک با ۱۹ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای سودان با ۱۳، توگو و موریتانی با ۷ و سودان جنوبی با ۴ امتیاز در ردههای سوم تا ششم جای گرفتهاند و عملا حذف شدند.
- تیم سودان به علت ناآرامی در این کشور از میزبانی رقابتهای بین المللی محروم است.
** گروه سه:
- برنامه - دوشنبه ۲۱ مهر:
لسوتو - زیمبابوه در پولوکوانه آفریقای جنوبی
- سه شنبه ۲۲ مهر:
آفریقای جنوبی - روآندا در امبومبلا
نیجریه - بنین در اویو
- تیمهای بنین با ۱۷ و آفریقای جنوبی با ۱۵ امتیاز اول و دوم هستند و تیم نیجریه با ۱۴ امتیاز سوم است. تیمهای روآندا با ۱۱، لسوتو با ۹ و زیمبابوه با ۵ امتیاز در ردههای چهارم تا ششم قرار گرفتند و عملا حذف شدند.
** گروه چهار:
- برنامه - دوشنبه ۲۱ مهر:
کیپ ورذد - اسواتینی در پرایا
موریس - لیبی در سن پیر
کامرون - آنگولا در یائونده
- تیمهای کیپ ورد با ۲۰ و کامرون با ۱۸ امتیاز اول و دوم هستند و تیم لیبی با ۱۵ امتیاز سوم است. تیمهای آنگولا با ۱۱، موریس با ۵ و اسواتینی (سوازیلند سابق) با ۳ امتیاز در ردههای چهارم و ششم جای گرفتند و عملا حذف شدند.
** گروه پنج:
- یک شنبه ۲۰ مهر:
زامبیا - نیجر در اندولا
- سه شنبه ۲۲ مهر:
مغرب - کنگو در رباط
- تیم مغرب با ۲۱ امتیاز در صدر است و به جام جهانی راه یافت. تیم نیجر با ۱۲ امتیاز دوم است و تیم تانزانیا با ۱۰ امتیاز در رده سوم قرار گرفت و عملا حذف شد. تیم زامبیا با ۹ امتیاز در رده چهارم قرار گرفت و کنگو با یک امتیاز پنجم است و عملا حذف شد. تیم اریتره از بیم پناهنده شدن بازیکنانش از حضور در ادامه مسابقات انصراف داد و نتایج این تیم لغو شد. تیم نیجر به علت مشکلات سیاسی در این کشور از میزبانی مسابقات بین المللی محروم است. فوتبال کنگو نیز در ماه فوریه به علت دخالتهای دولتی در امور فدراسیون تعلیق و تیم ملی کنگو از ادامه رقابتها محروم شد، اما بعد این محرومیت لغو شد.
** گروه شش:
- سه شنبه ۲۲ مهر:
سیشل - گامبیا در سن پیر موریس
گابن - بروندی در فرانس ویل
- در تیم گابن دیدیه اندونگ هافبک تیم استقلال توپ میزند.
ساحل عاج - کنیا در ابیجان
- تیمهای ساحل عاج با ۲۳ و گابن با ۲۲ امتیاز در ردههای اول و دوم قرار گرفتند و تیمهای کنیا با ۱۲، گامبیا و بروندی با ۱۰ و سیشل بدون امتیاز سوم تا ششم هستند و عملا حذف شدند.
** گروه هفت:
- سه شنبه ۲۲ مهر:
گینه - بوتسوآنا در دارالبیضا مغرب
سومالی - موزامبیک در اوران الجزایر
الجزایر - اوگاندا در تیزی اوزو
- تیم الجزایر با ۲۲ امتیاز در صدر است و پس از ۱۲ سال به جام جهانی صعود کرد. تیمهای اوگاندا با ۱۸ و موزامبیک با ۱۵ امتیاز دوم و سوم هستند و تیمهای گینه با ۱۴، بوتسوآنا با ۹ و سومالی با یک امتیاز در ردههای چهارم تا ششم جای گرفتند و عملا حذف شد.
- تیم سومالی به علت مشکلات امنیتی در این کشور از میزبانی مسابقات بین المللی محروم است.
* گروه هشت:
- برنامه - دوشنبه ۲۱ مهر:
گینه استوایی - لیبریا در مالابو
سائوتومه و پرنسیب - مالاوی در سوسه تونس
تونس - نامیبیا در تونس
- تیم تونس با ۲۲ امتیاز به جام جهانی راه یافته است و تیم نامیبیا با ۱۵ امتیاز دوم است. تیمهای لیبریا با ۱۴، مالاوی و و گینه استوایی با ۱۰ و سائوتومه و پرنسیب بدون امتیاز در ردههای سوم تا ششم هستند و عملا حذف شدند.
- فیفا به علت استفاده غیرقانونی تیم گینه استوایی از امیلیو انسو مهاجم گلزنی اسپانیایی در دو بازی برابر تیمهای نامیبیا و لیبریا نتایج این دو بازی را ۰ - ۳ به سود حریفان اعلام کرد.
** گروه نه:
* برنامه - یک شنبه ۲۰ مهر:
چاد - آفریقای مرکزی در انجامنا
مالی - ماداگاسکار در باماکو
غنا - قمر در آکرا
- تیمهای غنا با ۲۲ و ماداگاسکار با ۱۹ امتیاز اول و دوم هستند و تیمهای مالی و قمر با ۱۵، آفریقای مرکزی با ۵ و چاد با یک امتیاز در ردههای سوم تا ششم جای گرفتند و عملا حذف شدند.
- در جدول تیمهای دوم گروهها تیمهای گابن با ۱۶، کامرون با ۱۴، کنگوی دموکراتیک و ماداگاسکار با ۱۳، بورکینافاسو و اوگاندا و نیجر با ۱۲، آفریقای جنوبی با ۱۱ و نامیبیا با ۹ امتیاز در ردههای اول تا نهم قرار گرفتهاند. نتایج تیمهای دوم مقابل تیمهای ششم گروهها در نظر گرفته نشده است.
---
- در جدول گلزنان مقدماتی جام جهانی در آفریقا محمد صلاح مهاجم مصری با ۹ گل صدرنشین شد و دنیس بوانگا از گابن، محمد عموره از الجزایر و کاموری دومبیا از مالی با ۸ گل به طور مشترک در رده دوم قرار گرفتند.