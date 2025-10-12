۲۰ مهرماه، در تقویم کشورمان به نام خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی، شاعر و غزلسرای بزرگ و مشهور ایرانی نامگذاری شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی شاعر و حافظ قرآن، معروف به لسان الغیب از بزرگترین شاعران ادبیات فارسی در اوایل قرن هشتم ه‍جری قمری در شیراز دیده به جهان گشود.

بیش‌تر شعر‌های حافظ غزل هستند که ‎ بـا الهام‎ از تعالیم‎‎ ناب‎ اسلامی‎‎ و مفاهیم گرانقدر قرآنی سروده‎‎ شده است‎ و همگـی‎ ایـن‎ اشعـار حـاوی‎ کنایات‎‎‎ و استعارات زیبا و بی‎ نظیر است.

این‎‎‎ شاعر پرآوازه‎ ایران زمین درسال‎۷۹۱ یا ۷۹۲ هجری‎‎ قمری دارفـانی‎ را وداع گفت‎.

آرامگاه حافظ در منطقه حافظیّه شیراز واقع شده است که امروزه این مکان یکی از جاذبه‌های مهم گردشگری به شمار می‌رود و بسیاری از مشتاقان شعر و اندیشه حافظ را از اطراف جهان به این مکان می‌کشاند.