۲۰ مهرماه، در تقویم کشورمان به نام خواجه شمسالدین محمد حافظ شیرازی، شاعر و غزلسرای بزرگ و مشهور ایرانی نامگذاری شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ خواجه شمسالدین محمد حافظ شیرازی شاعر و حافظ قرآن، معروف به لسان الغیب از بزرگترین شاعران ادبیات فارسی در اوایل قرن هشتم هجری قمری در شیراز دیده به جهان گشود.
بیشتر شعرهای حافظ غزل هستند که بـا الهام از تعالیم ناب اسلامی و مفاهیم گرانقدر قرآنی سروده شده است و همگـی ایـن اشعـار حـاوی کنایات و استعارات زیبا و بی نظیر است.
این شاعر پرآوازه ایران زمین درسال۷۹۱ یا ۷۹۲ هجری قمری دارفـانی را وداع گفت.
آرامگاه حافظ در منطقه حافظیّه شیراز واقع شده است که امروزه این مکان یکی از جاذبههای مهم گردشگری به شمار میرود و بسیاری از مشتاقان شعر و اندیشه حافظ را از اطراف جهان به این مکان میکشاند.