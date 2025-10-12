استانداری پیگیر رفع موانع مالیاتی بخش خصوصی فعال در مدرسهسازی
استاندار قزوین، در نشست با خیرین مدرسهساز گفت: مشکلات مالیاتی بخش خصوصی فعال در این حوزه به طور جدی پیگیری و در تلاش برای حصول نتیجه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، محمد نوذری اظهار داشت: کار خیران مدرسه ساز بسیار ارزشمند است و شک نکنید که این وعده الهی ست و خداوند برای آنها گرهگشایی میکند.
وی با اشاره به چالشهای زیرساختی استان، بیان کرد: استان قزوین از بیرون نگاه میکنید به نظر برخوردار میآید، اما از درون توسعه نیافته و در بعضی جاها سرانه مدرسه ۲ متر است. البته بعضی از جاها مدرسه هست ولی دانشآموزی نیست.
استاندار همچنین به مشکلات جدی در حوزه راه و بهداشت اشاره کرد و افزود: ۶۰۰ کیلومتر راه روستایی آسفالت نشده داریم و در بهداشت و درمان شرایط خوبی نداریم.
استاندار ابراز امیدواری کرد که با سفر قریبالوقوع رئیس جمهور به استان، تفاهمنامهای منعقد شود تا مدارس با سرعت بیشتری به بهرهبرداری برسند.