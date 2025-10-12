به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار تایباد گفت: رفت و آمد ناوگان باری در حمل و نقل کالا بین ۲ کشور ایران و افغانستان از طریق ۲ مرز دوغارون و اسلام قلعه در نیمه نخست امسال ۲۹ درصد افزایش دارد.

مهدی رجبی افزود: ۱۴۶ هزار و ۴۰۴ دستگاه ناوگان حمل و نقل ایرانی و خارجی در بازه زمانی نیمه نخست امسال بین این ۲ کشور همسایه تردد کرده‌اند.

وی اظهار کرد: بیشترین تردد ناوگان باری دو کشور طی این مدت با رقم یک هزار و ۳۸۴ دستگاه مربوط به روز پنجم مردادماه امسال بین مرزهای دوغارون و اسلام قلعه به ثبت رسیده است.

معاون فرماندار تایباد گفت: ۴۷۱ هزار و ۷۴۶ تن کالا در نیمه نخست امسال از پایانه مرزی دوغارون به سمت افغانستان و بازارهای هدف این کشور صادر شده است.

رجبی اظهار کرد: این میزان کالای صادر شده نسبت به همین بازه زمانی پارسال ۳۰ درصد افزایش دارد.

وی ارزش کالاهای صادر شده را نیز ۵۹۶ میلیون و ۸۱۰ هزار و ۵۳۲ دلار برآورد کرد.

به گفته رجبی ، همچنین ۸۵۸ هزار و ۹۷۹ تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۴۶۷ میلیون و ۲۴۰ هزار دلار از سایر کشورها به مقصد دوغارون ترانزیت شده است.

وی با اشاره به این که دوغارون مهمترین دروازه اقتصادی افغانستان با ایران است، بیان کرد: سطح تعاملات تجاری این ۲ کشور همسایه سالانه به بیش از سه میلیارد دلار می رسد و کالاهای ایرانی تامین کننده نیاز بازار ۴۰ میلیون نفری افغانستان هستند.

وی اضافه کرد: روزانه سه هزار نفر اعم از راننده، مسافر، تاجر، فعالان اقتصادی و کارکنان بخش های مختلف اداری و خدماتی در پایانه دوغارون رفت و آمد دارند ضمن آنکه سالانه بیش از یک میلیون مسافر به صورت قانونی از طریق معبر رسمی دوغارون بین ۲ کشور ایران و افغانستان تردد می کنند.

پایانه مرزی و گمرک دوغارون در ۱۸ کیلومتری شهر تایباد و همجوار با کشور افغانستان در زمره پنج پایانه برتر اقتصادی کشور است.

بیشترین حجم کار این گمرک، ترانزیت کالا از طریق بندرعباس است. کالاهای بازرگانان افغانستانی، پاکستانی و گاه هندی و دیگر ملل همسایه افغانستان از طریق کشورهای حوزه خلیج فارس به گمرک‌های بندرعباس و بندر لنگه منتقل و از آنجا به گذرگاه رسمی دوغارون ترانزیت می‌شود.

شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است.