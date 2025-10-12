به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رضا حاجیلری با تشریح جزئیات مأموریت‌های انجام‌شده در هفته اخیر اظهار کرد: از مجموع عملیات‌ها، ۳۳ مورد مربوط به حوادث ترافیکی و جاده‌ای بوده است.

وی افزود: در این مدت ۹۶ امدادگر در قالب ۴۳ تیم عملیاتی برای پوشش حوادث اعزام شدند و به ۹۸ نفر حادثه‌دیده خدمات امدادی ارائه کردند. از این تعداد، ۶۰ نفر مصدوم بودند که ۳۳ نفر توسط تیم‌های هلال‌احمر به مراکز درمانی منتقل شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر گلستان همچنین تصریح کرد: در طول این مأموریت‌ها، ناوگان عملیاتی جمعیت به‌صورت کامل در حالت آماده‌باش قرار داشت و ۴۱ دستگاه خودروی امدادی شامل آمبولانس، خودرو نجات و خودرو‌های کمک‌دار سبک برای انجام عملیات به‌کار گرفته شد.

مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر گلستان با شماره تلفن ندای امداد ۱۱۲ به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی تماس‌های اضطراری هموطنان است.