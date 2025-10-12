پخش زنده
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر گلستان از انجام عملیات امدادرسانی در ۴۰ حادثه طی بازه زمانی ۱۲ تا ۱۹ مهرماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رضا حاجیلری با تشریح جزئیات مأموریتهای انجامشده در هفته اخیر اظهار کرد: از مجموع عملیاتها، ۳۳ مورد مربوط به حوادث ترافیکی و جادهای بوده است.
وی افزود: در این مدت ۹۶ امدادگر در قالب ۴۳ تیم عملیاتی برای پوشش حوادث اعزام شدند و به ۹۸ نفر حادثهدیده خدمات امدادی ارائه کردند. از این تعداد، ۶۰ نفر مصدوم بودند که ۳۳ نفر توسط تیمهای هلالاحمر به مراکز درمانی منتقل شدند.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر گلستان همچنین تصریح کرد: در طول این مأموریتها، ناوگان عملیاتی جمعیت بهصورت کامل در حالت آمادهباش قرار داشت و ۴۱ دستگاه خودروی امدادی شامل آمبولانس، خودرو نجات و خودروهای کمکدار سبک برای انجام عملیات بهکار گرفته شد.
مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلال احمر گلستان با شماره تلفن ندای امداد ۱۱۲ به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی تماسهای اضطراری هموطنان است.