رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور گفت: در مجمع تقویت همکاری‌های بین‌منطقه‌ای بر مقابله با چالش جدی گردوخاک تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور گفت: در مجمع تقویت همکاری‌های بین‌منطقه‌ای در مورد توفان‌های گردوخاک که در لبنان برگزار شد بر افزایش همکار‌های بین‌المللی برای مقابله با چالش جدی گردوخاک تأکید شد.

احد وظیفه که به نمایندگی از سازمان هواشناسی کشور در مجمع تقویت همکاری‌های بین‌منطقه‌ای در مورد توفان‌های گردوخاک در بیروت لبنان حضور یافته است، اظهار داشت: این نشست گامی مهم برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی برای مقابله با چالش جدی گردوخاک و کاهش اثرات منفی آن بر محیط زیست، اقتصاد و سلامت ساکنان منطقه ارزیابی می‌شود.

وی افزود: در این نشست سندی تهیه شد که بستری برای تعامل و گفت‌و‌گو بین کشور‌های عضو در خصوص پدیده گردوخاک و اقدامات مقابله‌ای برای کاهش آثار مخرب آن خواهد بود

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: این نشست در پی نشست اخیر سازمان ملل متحد در نایروبی کنیا که با حضور نمایندگان کشور‌ها از جمله رئیس سازمان هواشناسی ایران برگزار شده بود، برنامه‌ریزی شده و گفت‌و‌گو‌های آن در راستای اقدامات «دهه مبارزه با گردوخاک سازمان ملل (۲۰۳۴-۲۰۲۵)» انجام شده است.

وظیفه با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران پیشنهاددهنده اصلی نام‌گذاری این دهه در سازمان ملل متحد بوده است، گفت: شرکت‌کنندگان در این کنفرانس دو روزه بر چند محور کلیدی مانند تبادل نظر در مورد راه‌های کاهش تأثیرات مخرب گردوخاک و بررسی نقاط کانونی و اجرای برنامه‌هایی برای کاهش تولید گردوخاک در مناطق کانونی شمال‌غرب آفریقا، خاورمیانه و جنوب‌غرب آسیا متمرکز شدند.

وی ادامه داد: همچنین در این نشست نمونه‌های موفق اقدامات کشور‌ها در سطح ملی و منطقه‌ای و نمونه‌های پروژه‌های مشترک دوجانبه برای کاهش تولید و خیزش گردوخاک از مناطق کانونی نیز بررسی شد.

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی کشور افزود: در این نشست همچنین بر نقش سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و صندوق‌های مالی در حمایت از اقدامات مثبت و توسعه گفت‌و‌گو‌های دوجانبه و منطقه‌ای و افزایش تعامل مؤثر برای کاهش پدیده گردوخاک تأکید شد.

وظیفه ادامه داد: بررسی کمبود‌های موجود از جمله داده‌های مشاهداتی و مدل‌سازی و لزوم تقویت سیستم‌های هشدار سریع برای مقابله با این پدیده از دیگر محور‌های مطرح شده در این نشست بود.

وی درباره دستاورد‌های این نشست عنوان کرد: در این نشست سندی تهیه شد که بستری برای تعامل و گفت‌و‌گو بین کشور‌های عضو در خصوص پدیده گردوخاک و اقدامات مقابله‌ای برای کاهش آثار مخرب آن خواهد بود. از جمله اهداف این نشست، انجام پروژه‌ای مشترک و تعریف مکانیسم‌های مالی عنوان شده است.

این مسئول در بخش دیگری گفت: در این نشست دو روزه، نمایندگانی از کشور‌های جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا با پشتیبانی دولت سوئد حضور داشتند. همچنین نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی شامل کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی ملل متحد (UNCCD)، سازمان هواشناسی جهانی (WMO)، کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای غرب آسیا (UN-SCUWA) و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (UNESCAP) در این گفت‌و‌گو‌ها مشارکت کردند.

وظیفه ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران نیز با نمایندگانی از سازمان حفاظت محیط زیست (معاون سازمان دکتر ترابی)، سازمان هواشناسی (اینجانب)، وزارت امور خارجه (ترابی) و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری (هادربادی) در این نشست حاضر شد و مواضع و آمادگی ایران برای همکاری و انجام تحقیقات و پروژه‌های دوجانبه و چند جانبه را اعلام کردند.