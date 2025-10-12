به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا در ساعت ۷ صبح امروز یکشنبه ۲۰ مهر در آبادان با ۱۱۴، خرمشهر با ۱۴۵، اهواز با ۱۲۴، هندیجان با ۱۰۵، رامهرمز با ۱۰۷، باغملک با ۱۰۳، شوشتر با ۱۰۶، مسجد سلیمان با ۱۲۲، لالی با ۱۰۹ و شوش با ۱۳۷ میکروگرم بر متر مکعب در وضع نارنجی و ناسالم برای گروه‌های سنی حساس گزارش شده است.

همچنین آلودگی هوا در هویزه با ۱۵۱، سوسنگرد با ۱۵۷، بهبهان با ۱۵۶، دزفول با ۱۶۷ و اندیمشک با ۱۵۷ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی قرار گرفت.

در این مدت شاخص کیفی هوا در شادگان، رامشیر، ماهشهر، آغاجاری، هفتکل، ایذه، دزپارت، ملاثانی و اندیکا در وضع زرد و قابل قبول گزارش شده است.

براساس طبقه‌بندی پنجگانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا (AQI) از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.