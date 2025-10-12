پخش زنده
استاندار کرمان گفت: ظرفیت نیروگاه های خورشیدی باید افزایش یابد و فعالسازی ۴۰۰۰ مگاوات در دستور کار قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،محمدعلی طالبی در کارگروه تسهیل فرآیند احداث نیروگاههای خورشیدی در استان کرمان اظهار کرد: در حوزه انرژی خورشیدی، صدور مجوز ۹۰۰۰ مگاوات از موافقت اولیه تا بهرهبرداری نیروگاه در استان صادر شده و کرمان در این حوزه در جایگاه بسیار خوبی قرار دارد.
وی با اشاره به محدودیتهای موجود در تخصیص زمین برای پروژههای بزرگ مقیاس حوزه انرژی خورشیدی، بر لزوم تغییر رویکرد در صدور مجوزها تأکید کرد و گفت: از این پس به متقاضیانی مجوز داده خواهد شد که از اهلیت آنها مطمئن هستیم، معطل وام نمیشوند و با ارائه تعهد، فورا پروژه را آغاز کنند.
طالبی بیان کرد: مواردی که سرمایهگذار با وجود دریافت مجوز و زمین، هیچ اقدامی برای پروژه انجام نداده، با تصمیم کمیته نسبت به ابطال پروانه آنها اقدام شود.
استاندار کرمان، تمرکز بر فعالسازی پروژههای موجود و اتصال آنها به شبکه را مورد تاکید قرار داد و افزود: استان کرمان اکنون جایگاه اول نیروگاههای خورشیدی مورد بهرهبرداری را به خود اختصاص داده و از دست دادن جایگاه اول نشان دهنده ضعف ما خواهد بود.