رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان از تشکیل ۱۰۶ هیات صلح شورای حل اختلاف مساجد شهرستان دشت آزادگان در راستای ترویج و نهادینه کردن فرهنگ صلح و سازش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی یکشنبه در آیین تشکیل هیات صلح شورای حل اختلاف دشت آزادگان با اشاره به تشکیل ۱۰۶ هیات صلح شورای حل اختلاف در مساجد این شهرستان بیان کرد: سران عشایر و طوایف و بزرگان دشت آزادگان از جمله سرمایه‌های بزرگ گسترش فرهنگ صلح وسازش هستند و مردم این منطقه از عشایر فهیم و با ایمان استان T در این مسیر یاریگر دستگاه قضا هستند.

وی با اشاره به نقش موثر این هیات‌ها در حل وفصل اختلافات مردمی افزود: هدف اصلی از راه‌اندازی این هیات‌ها به کارگیری نیرو‌های مردمی واستفاده از ظرفیت ائمه جمعه مساجد وبزرگان و ریش سفیدان برای ترویج صلح وسازش است.

حجت‌الاسلام امانت بهبهانی ادامه داد: با راه اندازی هیات صلح در مساجد، بسیاری از مشکلات حقوقی وقضایی مردم با رویکرد عفو و گذشت مختومه خواهد شد.

رئیس توسعه حل اختلاف خوزستان بیان داشت: با استفاده از طرفیت‌های هیات‌های صلح در مساجد، ریش سفیدان و افراد معتمد هر منطقه شناسایی و در قالب صلح یار، پیش از این که اختلافات در محاکم یا حتی در شورای حل اختلاف مطرح شود برای دعوت طرفین دعوی به سازش ورود می‌کنند.

۱۰ هیات صلح و حقوقی در مساجد شهرستان حمیدیه نیز راه اندازی شده است.