معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ گفت: جنگ با دشمن صهیونیستی؛ «جنگ اراده‌ها» بوده و نیروهای مقاومت فلسطین به خوبی در مقابل دشمن صهیونیستی ایستادگی کردند.

صهیونیست‌ها به خاطر ایستادگی فلسطینی‌ها مجبور به مذاکره شدند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ دوم پاسدار «علیرضا سالارکیا» معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ، درباره آینده نوار غزه و مقاومت فلسطین در جنگ با دشمن صهیونیستی اظهار داشت: قریب به دو سال از ماجرای طوفان‌الاقصی می‌گذرد؛ اقدامی که حماس انجام داد و برخی هم به آن انتقاد داشتند.

سردار سالارکیا افزود: برخی می‌گفتند که اگر طوفان‌الاقصی انجام نمی‌شد، فلسطین این همه شهید نمی‌داد؛ در صورتی که اینگونه نیست و اگر این عملیات انجام نمی‌شد، چیزی از غزه باقی نمی‌ماند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه حضرت محمد رسول الله (ص) عنوان کرد: جنگ با دشمن صهیونیستی؛ «جنگ اراده‌ها» بوده و نیروهای مقاومت فلسطین به خوبی در مقابل دشمن صهیونیستی ایستادگی کردند.

وی با اشاره به مقاومت مثال‌زدنی ملت مظلوم فلسطین در مقابل ظلم دشمن و مصائب مختلف، گفت: در این جنگ، اراده مردم غزه و مقاومت به رژیم صهیونیستی تحمیل شد و اگر صهیونیست‌ها پای میز مذاکره رفتند به خاطر مقاومت سرسختانه و شجاعانه ملت مظلوم فلسطین است.

سردار سالارکیا ادامه داد: حماس در شروط خود برای دشمن صهیونیستی، به صراحت اعلام کرد که سلاح خود را بر زمین نخواهد گذاشت و غزه حتماً باید در دست فلسطینی‌ها باشد.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه تهران بزرگ با تبیین دستاورد‌های عملیات ارزشمند طوفان‌الاقصی در عمق سرزمین‌های اشغالی، افزود: چنین عملیاتی باید انجام می‌شد و قطعاً پیروزی از آنِ ملت مظلوم فلسطین است.

سردار سالارکیا در پایان با اشاره به سخن رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۱۳۹۴ مبنی بر اینکه «رژیم صهیونیستی ۲۵ سال آینده را نخواهد دید»، خاطرنشان کرد: فلسطینی‌ها بر سرزمین خود حاکم خواهند شد و دست و پا زدن‌های رژیم صهیونیستی راه به جایی نخواهد برد.