حامد عزیزی درگفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: داستان فیلم بسیار جذاب است و نشان می‌دهد که چگونه یوزپلنگ ایرانی که در شرف انقراض قرار دارد، می‌تواند از این دایره خارج شده و به شرایط طبیعی زیستی خود بازگردد.

صداپیشه این اثر افزود: این طرح که فیلمنامه آن حدود ده سال پیش توسط رضا ارژنگی، کارگردان و نویسنده اثر، نوشته شده بود، سرانجام به مرحله تولید نهایی رسید.

مدیر دوبلاژ این فیلم سینمایی ادامه داد: یک هنرمند که برای کودکان کار می‌کند، باید کودک درونش را زنده نگه دارد تا بتواند با آنها ارتباط برقرار کند. من سعی می‌کنم این کودک درون که متعلق به دهه شصت است فراموش نکنم، چون به من کمک می‌کند تا تصویری زیباتر از ایران امروز برای بچه‌ها خلق کنم.

وی به تاثیرگذاری آثار پویانمایی و عروسکی دوران کودکی خود نظیر «خونه مادربزرگه» و «هادی هدی» اشاره کرد و گفت: آثار ایرانی تولید شده عروسکی با فرهنگ بومی ما سازگاری دارد.