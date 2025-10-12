پخش زنده
سومین جشنواره استانی خوشنویسی «عدالت و قلم» به مناسبت هفته خوشنویسی و با هدف پاسداشت هنر اصیل ایرانی اسلامی دراسدآباد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون هنری و سینمایی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با اشاره به شرکت ۱۱۰ هنرمند با ۱۴۰ اثر در این دوره از جشنواره گفت: پس از داوری ۴۶ نفر به مرحله نهایی راه یافتند.
معصومه حدادی با بیان اینکه آثار جشنواره در دو بخش رقابتی و نمایشگاهی ارائه میشود نیز تاکیدکرد: در بخش رقابتی، خوشنویسان جوان ۱۸ تا ۴۰ سال در قالب رقابت کارگاهی به خلق اثر میپردازند و همزمان نمایشگاهی از آثار منتخب نیز در محل برگزاری دایر خواهد شد.
او با بیان اینکه این جشنواره به همت ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان و با همکاری انجمن خوشنویسان، ۲۴ مهر در اسدآباد برگزار میشود گفت: بخش غیررقابتی ویژه پیشکسوتان نیز روز ۲۶ مهر در نگارخانه استاد زنگنه واقع در مجتمع فرهنگی، سینمایی شهید آوینی همدان برگزار میشود.
حدادی تصریح کرد: جشنواره «عدالت و قلم» نمادی از پویایی هنر خوشنویسی است و جلوهای از ایران فرهنگی و عشق به میهن را به تصویر میکشد.