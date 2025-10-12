با هدف اشنایی دانش آموزان، معلمان و اولیا با مسائل حقوقی، طرح" قاضی در مدرسه" در دبیرستان مدرس اردبیل افتتاح شد.این طرح امسال در ۱۰۰ مدرسه استان اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل رئیس کل دادگستری استان اردبیل، گفت: اجرای طرح موفق قاضی در مدرسه اقدامی پیشگیرانه در کاهش آسیب‌ها و اجرای است.

حجت‌الاسلام حسین کثیرلودر مراسم آغاز طرح قاضی در مدرسه در آموزشگاه مدرس اردبیل، اظهار کرد: این طرح با هدف آشنایی نوجوانان و جوانان با مسائل و موضوعات حقوقی و قضایی اجرا می‌شود تا در مدرسه با همراهی قضات بتوان انتقال مفاهیم و موضوعات را انجام داد.

وی افزود: آموزش و پرورش بستر مناسبی را در باب آشنایی نسل آینده با این موضوعات و مسائل فراهم کرده و قطعا این طرح حرکتی مؤثر در پیشگیری از جرم و تخلف خواهد بود.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل تصریح کرد: سال گذشته آغاز این طرح را در مدارس استان شاهد بودیم و امسال نیز همزمان با آغاز سال تحصیلی شاهد شروع اجرای این طرح در مدارس منتخب استان هستیم تا دانش‌آموزان در طول هفته بتوانند در جلساتی حیاتی با موضوعات و مسائل مختلف آشنا شده و از قضات سؤالات خود را بپرسند.

کثیرلو گفت: این اقدام و حرکت آموزش و پرورش ستودنی است چرا که باب آشنایی با مسائل حقوقی را باز کرده تا نسل آینده از هم اکنون با شرایط مختلف و مسائلی که در حوزه جرم و تخلف رخ می‌دهد، آشنایی پیدا کرده و به کاهش آسیب‌ها و دغدغه‌ها کمک کنند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: امیدواریم این حرکت شرایط خوبی را در استان اردبیل فراهم کند تا ما بتوانیم به اهداف تعریف شده دست پیدا کرده و در آینده با بهبود وضعیت، به کاهش ورودی پرونده‌ها کمک کنیم.

رئیس کل دادگستری استان اردبیل اضافه کرد: به نظر می‌رسد در سطح جامعه برخی آسیب‌ها و جرایم به دلیل ناآشنایی گروه‌های مختلف جامعه رخ می‌دهد که در این باب بهتر است شرایط برای آشنایی بیشتر گروه‌های مختلف جامعه با مسائل و موضوعات فراهم آید.

کثیرلو بیان کرد: از همین مدارس و مراکز علمی، دانشگاهی اقدامات خوبی با هدف آشنایی با موضوعات حقوقی و قضایی آغاز شده و انتظار می‌رود این برنامه‌ها نتایج سودمندی را در آینده به همراه داشته باشد.