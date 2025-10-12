وی اضافه کرد: در بهترین تاریخ آموزش خوشنویسی قرار داریم و ۶۰۰ استاد برتر در این استان حضور دارند.

مردی‌زاده خواستار مشارکت کامل همه دستگاه‌ها برای برگزاری هرچه بهتر جشنواره شد و افزود: باید از این رویداد بزرگ برای ایجاد نشاط اجتماعی استفاده کرد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که مرکزی تخصصی در قزوین راه‌اندازی شود که به صورت فعال در طول دو سال میان‌دوره‌ای نیز به فعالیت‌های خوشنویسی بپردازد.

استاندار هم بر لزوم استفاده حداکثری از ابزار‌های فرهنگی برای اهداف توسعه‌ای و اجتماعی تأکید کرد و گفت: به شدت دنبال نشاط اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی هستیم و هنر در این زمینه بسیار مؤثر است.

نوذری با اشاره به اهمیت رویداد دوسالانه خوشنویسی، خواستار گسترش دامنه تأثیرگذاری آن شد: باید از همین فضای خوشنویسی برای سایر هنر‌ها نیز استفاده شود.

وی همچنین بر اهمیت معرفی قابلیت‌های فرهنگی استان در سطح ملی تأکید کرد و گفت: همچنان برای معرفی شهر و استان در بخش گردشگری نیز باید بهره ببریم.

صندوق آبادی، هنرمند خوشنویس و نایب رئیس انجمن خوشنویسان ایران هم بر نقش اجتماعی هنر تأکید کرد و اظهار داشت: چالش ما کمرنگ شدن امید به آینده است و زبان هنر می‌تواند به افزایش امید کمک کند.

وی افزود: ۶۴ درصد هنرجویان سراسر ایران خانم‌ها هستند.

البرزنیا، رئیس انجمن خوشنویسان هم به کمبود زیرساخت‌های هنری در قزوین اشاره کرد و گفت: ما گالری که در شأن پایتخت خوشنویسی باشد، نداریم.

وی همچنین دغدغه اصلی انجمن را وضعیت بودجه برگزاری برنامه مهم ملی دوسالانه خوشنویسی برشمرد.

در پایان مراسم از پوستر رسمی هشتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران در قزوین رونمایی شد.

مدیرکل هنر‌های تجسمی در بخش دیگری از سخنان خود به حضور نسل جوان اشاره کرد و گفت: متولدین دهه‌های هفتاد و هشتاد نیز حضور قدرتمندی در این عرصه دارند که باید مورد حمایت قرار گیرند.