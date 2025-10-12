به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ استاندار خوزستان گفت: باید برای حل مشکل اشتغال جوانان تلاش مضاعف داشته باشیم.

سیدمحمدرضا موالی زاده در نشست شورای اشتغال حل معضل بیکاری را در گرو تقویت بخش‌های خصوصی و تعاون دانست و تصریح کرد: اشتغال الزاما در بخش‌های دولتی منحصر نمی‌شود و باید زمینه‌های لازم برای تقویت بخش تعاون و خصوصی را فراهم کنیم.

وی با ابراز امیدواری از تداوم برگزاری جلسات و پیگیری دستگاه‌ها اظهار کرد: امیدواریم با این پیگیری‌ها شاهد کاهش بیشتر نرخ بیکاری و ایجاد آرامش برای خانواده‌ها در سراسر استان باشیم.

موالی زاده با اشاره به اینکه برخی دستگاه‌ها و شهرستان‌ها هنوز به درصد مطلوب در تحقق تعهدات اشتغال خود نرسیده‌اند تصریح کرد: این دستگاه‌ها باید با استفاده از منابع داخلی، تلاش خود را برای دستیابی به میزان مورد انتظار افزایش دهند.