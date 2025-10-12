هادی چوپان در مسترالمپیای ۲۰۲۵ عنوان دوم و جایزه مردمی مسابقات را به دست آورد؛ قهرمانی هم به درک لانسفورد رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، شصت‌ویکمین دوره مسابقات مستر المپیا با حضور برترین بدنسازان جهان در لاس وگاس به پایان رسید که در بخش مردان هادی چوپان از ایران عنوان دوم را به دست آورد.

هادی چوپان پیش از اعلام رسمی برندگان توانست جایزه "قهرمان مردمی" را به خود اختصاص دهد. او در سال‌های ۲۰۱۹، ۲۰۲۱ و حالا ۲۰۲۵ قهرمان مردمی مسترالمپیا لقب گرفت.

درک لانسفورد آمریکایی عنوان قهرمان این دوره مستر المپیا را کسب کرد.

در این دوره سامسون داودا قهرمان دوره قبل ۳ پله سقوط کرد و در رده چهارم قرار گرفت.